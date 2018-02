Koparka kryptowalut od Inno3D

Nowy produkt zwykle wprowadza się na rynek głównie, by na nim zarobić. Tu sprawa jest bardziej złożona. Bo wprawdzie trudno odmówić Inno3D chęci zysku, ale także dobrych intencji. Popularność kryptowalut i ich wydobywania z użyciem GPU sprawiały, że ceny kart graficznych wzrosły w ostatnim czasie bardzo wyraźnie. Zamiast trafiać do domowych komputerów nowe GPU lądują w koparkach kryptowalutowych. Rozwiązanie? Inno3D proponuje po prostu kartę dla górników, skrojoną wedle ich potrzeb. Tym samym jest szansa, iż ich zainteresowanie normalnymi GPU spadnie, a w rezultacie uda się nieco uzdrowić rynek.

Układ niby podobny, ale nie ten sam

Jeśli spojrzymy na specyfikację nowej karty Inno3D zauważymy, że posiada ona cechy charakterystyczne zarówno dla GTX'ów 1080, jak i kart z układami GTX 1070. Nowy produkt nie bazuje bowiem na żadnym z popularnych GPU NVIDII przeznaczonych do gier, chociaż ma z nimi wiele wspólnego. Inno3D P104-100 Crypto-Mining Accelerator - TwinX2 dysponuje 1920 rdzeniami CUDA (jak w GTX-ie 1070), ale taktowanymi na 1607 MHz (jak w GTX-ie 1080). Towarzyszy im pamięć V-RAM GDDR5X (jak w GTX-ie 1080), jest jej jednak wyraźnie mniej, bo tylko 4 GB. Są to natomiast kości pamięci o wysokiej przepustowości aż 11 Gbps. To wyższa wartość niż w większości GTX-ów 1080 (10 Gbps).

Wyjścia video? Po co?

Czy w karcie graficznej służącej do kopania kryptowalut w ogóle potrzebne jest wyjście obrazu? Niekoniecznie. Między innymi dlatego w Inno3D P104-100 Crypto-Mining Accelerator - TwinX2 w ogóle nie zobaczymy ani jednego HDMI czy DisplayPortu. Wyjścia wideo są tu po prostu zbędne.

Energia vs wydajność

W przypadku kart graficznych stworzonych do „kryptowalutowego" górnictwa jednym z najbardziej istotnych czynników jest efektywność energetyczna. Karty takie są poddane stałemu, wysokiemu obciążeniu, co w przypadku normalnych urządzeń jest rzeczą wysoce niepożądaną. Stąd brak w Inno3D P104-100 Crypto-Mining Accelerator - TwinX2 trybu Turbo. Karta działa na magistrali PCIe X4, gdyż płyty główne dla bardzo wielu kart graficznych korzystają głównie ze slotów zawierających po cztery linie tego interfejsu.

Póki co, cena i dostępność karty nie jest jeszcze znana.