Koralowy kolor Switcha

Na koncie Nintendo na Twitterze pojawił się wczoraj wpis zapowiadający wprowadzenie do sprzedaży Nintendo Switch Lite w nowej wersji kolorystycznej. Soczyste koralowe odcienie będzie można podziwiać na urządzeniu już niedługo.

Mała kompaktowa konsola, jaką jest Nintendo Switch Lite, już wcześniej wyróżniała się intensywną kolorystyką. Dostępne były wersje w odcieniach żółtego i turkusu. Oprócz tego koncern przygotował też oczywiście klasyczną szarą wersję. Jednak na tym twórce nie poprzestali i teraz zapowiedzieli nowy wariant kolorystyczny: Nintendo Switch Lite zyskuje odcień koralowy.

Nintendo Switch Lite zadebiutowało we wrześniu 2019 roku i było reklamowane jako konsola idealna do zabrania w podróż, nie tylko ze względu na niewielki rozmiar, ale także z uwagi na długo trzymającą baterię. Jej żywotność jest bowiem wyższa w tej wersji konsoli niż w oryginalnym urządzeniu. Switch Lite nie jest jednak kompatybilny z telewizorem – konsoli nie da się do niego podłączyć.

Koralowe Nintendo w sprzedaży pojawi się 3 kwietnia br., a cena za konsolę w tej wersji kolorystycznej ma wynieść ok. 200 dolarów.

fot. Nintendo