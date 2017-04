Kruger&Matz Explore PRO trafiają na polski rynek

Wszystkie trzy urządzenia wyposażone zostały w wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli. Poszczególne modele zgodnie z oznaczeniami różnią się natomiast przekątną ekranu. Explore PRO 1510 i 1511 wyposażone zostały w ekran 15,6", a 1410 - w 14".

Co znajdziemy w środku? Połączenie 6-tej generacji procesorów Intel Core z 8 GB pamięci RAM. Najbardziej zaawansowanym pod względem technologicznym jest model Explore PRO 1511. Urządzenie to pracuje w oparciu o procesor Intel Core i7-6500U o taktowaniu maksymalnym do 3,1 GHz, natomiast dwa pozostałe wykorzystują jednostkę Intel Core i5-6200U do 2,8 GHz. Dodatkowo modele Explore PRO 1510 i Explore PRO 1511 wyposażone zostały w kartę graficzną GeForce GTX 950M.

Użytkownik ma do dyspozycji trzy porty USB (w tym jeden USB 3.0), które ułatwią podłączanie np. zewnętrznych urządzeń sterujących, a także port mini HDMI, umożliwiający korzystanie z większego ekranu oraz gniazdo audio i złącze LAN, umożliwiające podłączenie do lokalnej sieci. Dodatkowo poprzez slot na kartę SD można zgrywać zdjęcia lub inne dane bezpośrednio z lub na kartę pamięci.

Działanie laptopów wspiera także wbudowany dysk SSD o pojemności 256 GB z prędkością odczytu 520 MB/s oraz zapisu 360 MB/s. Wszystko to, wraz z czterokomorową baterią o pojemności 3150 mAh otacza metalowa obudowa, której waga nie przekracza 1,5 kg.

Explore PRO 1410 - 2999 zł, Explore PRO 1510 - 3699 zł, Explore PRO 1511 - 3999 zł.