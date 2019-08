Kto ma patent na SMS-y?

Choć SMS to technologia, której początki sięgają połowy lat osiemdziesiątych, a w swojej najbardziej współczesnej odsłonie – w usługach telefonii komórkowej – jest wykorzystywana od 1992 r. teksańska firma Anuwave uważa, że należy uiścić opłatę licencyjną za jej włączenie do aplikacji lub usługi.

Chodzi o naruszenie patentu USA o nr 8 295 862 z 2012 r., który dotyczy „metody i systemu umożliwiającego komunikację za pośrednictwem kanału komunikacji SMS". Prawnicy Anuwave twierdzą, że usługa „Coinbase Text Notification" umożliwiająca użytkownikom giełdy sprawdzanie sald za pomocą wiadomości tekstowych, narusza opatentowaną przez Anuwave technologię. Firma domaga się rekompensaty finansowej od Coinbase na podstawie rozliczenia wszystkich transakcji sprzedaży naruszających prawo.



Patentowy troll

Anuwave jest filią teksańskiej firmy IP Edge zajmującej się monetyzacją własności intelektualnej, która w kręgach technologicznych jest nazywana patentowym trollem. Od 2015 r. Anuwave wniosła prawie 100 pozwów o domniemane naruszenie własności intelektualnej przeciwko dostawcom bankowości mobilnej i innym firmom technologicznym. Tylko w ciągu ostatniego roku IP Edge wszczął postępowania przeciwko znanym graczom, takim jak Avast, BitDefender, Webroot i Symantec. Wszyscy zostali oskarżeni za rzekome naruszenie patentów związanych z technologią SMS.

Perła patentowej głupoty

Sprawa „Anuwave przeciwko Coinbase" jest jednym z pierwszych procesów patentowych w świecie kryptowalut, można się więc spodziewać, że społeczność skupiona wokół produkcji cyfrowych pieniędzy będzie go uważnie obserwować. Electronic Frontier Foundation, amerykańska organizacja broniąca swobód obywatelskich w świecie cyfrowym, która na swoim blogu publikuje cykliczne artykuły o spektakularnie głupich patentach (Stupid Patent of the Month) tym razem tytuł ten przyznała firmie, która „pozywa innych za używanie wiadomości SMS w 2019 r." Zdaniem ekspertów EFF, pozew Anuwave jest tylko potwierdzeniem wadliwe działającego systemu patentowego, w którym zastrzeganie niskiej jakości patentów na oprogramowanie blokuje wartościowe innowacje.

Fot. Ri Butov/Pixabay