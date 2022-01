Kubuś Puchatek staje się własnością publiczną w USA

Koniec ochrony prawnoautorskiej

W USA od 1 stycznia br. dzieła z 1926 roku chronione prawem autorskim weszły do domeny publicznej. Oznacza to, że można je kopiować, udostępniać i wykorzystywać w inny sposób. Jak podaje Duke's Center for the Study of the Public Domain, w tym roku lista takich dzieł jest oszałamiająca. To między innymi „Kubuś Puchatek" A.A. Milne'a, „Bambi" Felixa Saltena, „Słońce też wschodzi" Ernesta Hemingwaya, „Weary Blues" Langstona Hughesa i „Enough Rope" Dorothy Parker.

Do domeny publicznej weszły jednak nie tylko książki, ale też wiele filmów niemych, niektóre z udziałem wybitnych aktorów: Bustera Keatona, Grety Garbo czy Harolda Lloyda. Do tego dochodzi cała lista dzieł muzycznych: piosenek z Broadwayu i standardów jazzowych.

Pakiet ekstra

Bonusem w 2022 roku jest około 400 tysięcy nagrań dźwiękowych sprzed 1923 roku (utwory powstałe w okresie od pojawienia się technologii nagrywania dźwięku do wczesnego jazzu i bluesa, w tym dzieła Ethel Waters, Mamie Smith i The Sousa Band). Wydana w 2018 roku ustawa określiła koniec roku 2021 jako datę zakończenia ochrony praw autorskich twórców tych nagrań.

Wszystko to dotyczy prawa obowiązującego w USA. W innych krajach obowiązują ich własne ustawy, które mogą przewidywać odmienne okresy obejmowania dzieł ochroną prawną.

fot. YouTube/Musical Twirl