LEGO chce bawić i uczyć

Zabawa klockami nigdy się nie nudzi, a co dopiero, gdy z klocków można skonstruować interaktywne roboty. Równowaga jest kluczem do prawidłowego rozwoju dziecka, a zapewnienie pociechom rozwojowej zabawy, która połączy świat wirtualny i rzeczywisty, to odpowiedź na potrzeby młodszego pokolenia. Tak powstał zestaw LEGO pozwalający dzieciom świetnie się bawić, a przy tym kształtować zdolności rozwiązywania problemów. Nowa propozycja LEGO zapewne trafi w gusta także starszych odbiorców, ponieważ jest osadzona w świecie z sagi Gwiezdne Wojny i umożliwia wcielenie się w rolę dowódcy robotów.

LEGO Star Wars BOOST Dowódca droidów przenosi starszych i młodszych do odległej galaktyki, gdzie zostaną powitani przez roboty R2-D2 i GONKA oraz mysz. Interaktywnym zestawem można sterować za pomocą darmowej aplikacji. Po umieszczeniu w wybranym droidzie elementu Move Hub, sterowanego przez Bluetooth, robota można „ożywić" i wyruszyć z nim na pełne przygód misje. A będzie co robić, bo jest ich ponad 40! W trakcie zabawy trzeba m.in. budować narzędzia, broń, a także rozwiązywać zadania związane z konstruowaniem i pokonywaniem przeszkód. To nie tylko świetne wprowadzenie w świat inżynierii i robotyki, ale także okazja do zacieśniania rodzinnych więzi podczas wspólnej zabawy dorosłych i dzieci.

Zestaw LEGO składa się ze 1177 klocków, czujnika koloru i odległości oraz elementów: Interactive Motor i modułu sterującego (Move Hub). Z ich pomocą stworzyć można robota R2-D2 o własnej osobowości i unikatowych umiejętnościach. Droid emituje dźwięki z sagi Gwiezdne Wojny. Wybierając do "ożywienia" R2-D2 można np. pomagać w pilotowaniu myśliwca X-Wing. Zbudowanie i zaprogramowanie droida myszy, jednego z pasażerów Gwiezdnych Niszczycieli i Gwiazdy Śmierci, umożliwi lokalizowanie Rebeliantów i dostarczanie wiadomości. Droid Gonk pozwoli bawić się wiele godzin podczas treningów na arenie. W komplecie znajdują się także inne ciekawe rekwizyty do zbudowania: katapulta, silniki rakietowe czy... miotacz ciastek.

Interaktywny gadżet STEM rozwija i bawi, pozwalając wcielić się w dowódcę i opanować podstawy programowania, a przy tym wpisuje się w nurt rozrywki przyszłości - płynnej zabawy, umożliwiającej swobodne przechodzenie ze świata wirtualnego do rzeczywistości i na odwrót. Nowa propozycja LEGO jest skierowana do dzieci powyżej ósmego roku życia.

fot. LEGO