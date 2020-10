LG 27GN950 - do pracy i po pracy

Najwyższa jakość

Po wyjęciu z pudełka od razu widać, że mamy do czynienia ze sprzętem premium – wszystkie elementy wykonane są z najwyższej jakości materiałów. Dobre wrażenie utrzymywało się także po podpięciu monitora do prądu i to nie tylko ze względu na znajdujące się z tyłu obudowy podświetlenie RGB, który, steruje system Sphere Lightening 2.0. Prawdziwa magia zaczyna się jednak dziać dopiero w momencie, gdy usiądziemy przed monitorem do pracy.

Po włączeniu wiedziałem, czego mogę się spodziewać – to nie była pierwsza matryca Nano IPS, z jaką miałem okazję obcować. Autorska technologia LG pozwala na utrzymanie doskonałego odwzorowania barw, przy jednoczesnym zastosowaniu odświeżania wyższego niż 60 Hz. W przypadku tego 27-calowego modelu jest to 144 Hz, które wraz z systemem Dynamic Action Sync (redukującym opóźnienie do zaledwie 1 ms) naprawdę pozytywnie zaskoczyło mnie w grach sieciowych. Warto dodać, że to pierwszy na świecie monitor oferujący takie możliwości przy jednoczesnej rozdzielczości 4K.

Tak przełomowe możliwości wymagają oczywiście odpowiedniej technologii – VESA DSC sprawia, że osiągnięcie 4K i 144 Hz jest możliwe przy użyciu jednego kabla Displayport 1.4 (wcześniej niezbędne było użycie dwóch przewodów).



Jasno i ciemno

Mówiąc kolokwialnie, szczękę z podłogi zbierałem jednak dopiero po uruchomieniu gry wspierającej HDR. Producent chwali się certyfikatem VESA HDR600 i widać to na pierwszy rzut oka. Dla pewności zrobiłem jednak szybki pomiar jasności i faktycznie – 27GN950 osiągnął w nim sporo ponad 700 nitów, co jest wynikiem przewyższającym nie tylko niemal wszystkie monitory znajdujące się obecnie na rynku, ale i większości telewizorów. Oczywiście LG przyzwyczaiło już do tego, że tworzy ekrany wszechstronne – testowany przeze mnie model doskonale nadaje się do pracy. Wysoka rozdzielczość równa się sporej ilości przestrzeni roboczej, a dodać należy do tego świetne oprogramowanie OnScreen Control, które pozwala na łatwe podzielenie ekranu na kilka części, a także pracę w trybach Picture by Picture i Picture in Picture czy ustalenie dedykowanych profili kolorystycznych do konkretnych aplikacji.

To wszystko sprawia, że po paru tygodniach użytkowania LG 27GN950 mogę z pełna odpowiedzialnością napisać, że jeśli kiedykolwiek korzystałem z naprawdę wszechstronnego monitora, to byłby to właśnie ten model. Przestrzeń robocza, świetna ostrość obrazu, HDR zapewniający wyjątkowe doznania podczas oglądania wideo i 144 Hz, które zapewniają doskonałe osiągi w grach. Jeśli więc szukasz monitora do wszystkiego, to dobrze trafiłeś.