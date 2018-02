LG K10 i K8 zadebiutują na MWC 2018

Nowa seria K na 2018 od LG powstała, by zapewnić użytkownikom wybór wyjątkowych smartfonów w przystępnych cenach. Tegoroczne wersje wyposażono w wiele zaawansowanych funkcji, takich jak szybki autofokus czy redukcja szumów obrazu, która pozwala na wykonywanie lepszych zdjęć przy słabym oświetleniu. Smartfony K8 i K10 posiadają stylowe, błyszczące, opływowe obudowy, które stały się wyróżnikiem wcześniejszych urządzeń tej serii. By zapewnić jednolite, ponadczasowe wzornictwo, w nowych modelach zastosowano szklany panel 2.5D Arc Glass. Wersje na 2018 rok będą dostępne w trzech atrakcyjnych kolorach: Aurora Black, Moroccan Blue i Terra Gold.

LG K10 to klasyczny smartfon z metalową obudową i ramką w kształcie litery U, wyposażony w funkcje, które z reguły nie są dostępne w tym przedziale cenowym. W wersji na 2018 rok zastosowano zaawansowany tylny aparat o obiektywie 13 MP wzorowany na tym z flagowego smartfona LG G6 oraz przednią kamerę 8 MP, która pozwala wykonać selfie z rozmytym tłem (tzw. efektem bokeh). Smartfon posiada także udoskonalony autofokus z detekcją fazy, który ustawia ostrość o 23 proc. szybciej niż tradycyjne rozwiązania, dzięki czemu fotoamatorom nie umknie żadna okazja do wykonania wspaniałego zdjęcia. Inteligentny tylny przycisk Smart Rear Key nie tylko pełni funkcję czytnika linii papilarnych odblokowującego telefon, ale także umożliwia między innymi natychmiastowe uruchomienie migawki (funkcja Quick Shutter) i szybkie wykonywanie zrzutów ekranowych (funkcja Quick Capture).



Aparat w nowym smartfonie LG K8 również zyskał nowe możliwości - udoskonalono interfejs i jakość zdjęć (nawet tych wykonywanych przy słabym oświetleniu). Model na 2018 rok został wyposażony w funkcje docenione przez użytkowników jego poprzednika, takie jak Auto Shot (automatyczne selfie), Gesture Shot (wyzwalanie migawki gestem), Flash for Selfie (doświetlanie ekranem) czy Quick Share (szybkie udostępnianie).



W smartfonach K8 i K10 zastosowano nową funkcję redukcji szumów obrazu, która umożliwia wykonywanie wyraźniejszych zdjęć przy słabym oświetleniu. Opcja ta w połączeniu z trybem HDR pozwala uzyskać ostrzejsze, jaśniejsze i bardziej kontrastowe zdjęcia także w pochmurne dni lub w ciemnych pomieszczeniach.



Dzięki nowej funkcji samowyzwalacza Time Helper, użytkownicy mogą fotografować się z rodziną lub znajomymi w prosty i wygodny sposób. Każdy będzie mógł przygotować się do zdjęcia, wiedząc ile czasu pozostało do wyzwolenia migawki - funkcja Time Helper sygnalizuje odliczanie czasu błyskami lampy.



Kolejną nowością w smartfonach z serii K jest Flash Jump Shot, która wykonuje zdjęcia (maksymalnie 20) co trzy sekundy, a następnie automatycznie łączy je, tworząc animację GIF, którą można łatwo przesłać znajomym. Funkcja współpracuje zarówno z przednim, jak i tylnym aparatem i jest dostępna w obu modelach.



Polski debiut udoskonalonej serii K planowany jest na drugi kwartał 2018 roku.