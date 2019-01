LG Signature OLED R - zawijany telewizor OLED trafi na rynek

Telewizor OLED ze zwijanym ekranem ma rzeczywiście rewolucyjną konstrukcję, która uwalnia widzów od konieczności ustawiania telewizora na tle ściany i pozwala na swobodne aranżowanie przestrzeni, która nie musi być już na stałe zarezerwowana w 1 stałym miejscu pod telewizor.

Zmiany wyglądu

Telewizor LG SIGNATURE OLED R może zmieniać swój wygląd odpowiednio do jednego z trzech trybów: Full View z całkowicie rozwiniętym ekranem, Line View z częściowo rozwiniętym ekranem oraz Zero View ze zwiniętym ekranem. Dzięki swoim elastycznym możliwościom, OLED LG może być używany na różne sposoby, co jest możliwe dzięki rozwojowi technologii OLED.

Tryb Full View

W trybie Full View duży ekran cieszy oczy kontrastem, głębią i realizmem obrazu, które stały się synonimami telewizorów LG. Dzięki współpracy telewizora z asystentką Alexa Amazon, wprowadzoną dodatkowo do telewizorów LG ze sztuczną inteligencją w linii 2019, użytkownicy mogą wydawać polecenia głosowe w sposób przypominający zwykłą rozmowę. Ponadto, telewizor współpracuje z technologiami AirPlay 2 i HomeKit firmy Apple. Dzięki obsłudze AirPlay 2 użytkownicy mogą łatwo odtwarzać filmy z serwisu iTunes lub innych aplikacji wideo, a także przesyłać muzykę i zdjęcia z urządzeń Apple bezpośrednio na telewizor LG SIGNATURE OLED R.

Zgodność z technologią Apple HomeKit pozwala natomiast na sterowanie telewizorem LG przy użyciu aplikacji Home lub poprzez wydawanie poleceń asystentce Siri.

Tryb Line View

Tryb Line View umożliwia częściowe rozwinięcie ekranu LG SIGNATURE OLED R i wykonywanie czynności, które nie wymagają całej powierzchni wyświetlacza. W trybie tym są dostępne różne funkcje, takie jak Clock (zegar), Frame (ramka ze zdjęciami), Mood (budowanie nastroju), odtwarzacz muzyczny, czy panel sterowania Home Dashboard. Funkcja zegara Invoke Clock pozwala na szybkie sprawdzanie godziny i informacji o pogodzie. Funkcja ramki na zdjęcia umożliwia wyświetlanie plików graficznych ze smartfona, natomiast funkcja Mood pomaga zapewnić odprężającą atmosferę.

Tryb Zero View

W trybie Zero View cały 65-calowy ekran telewizora LG SIGNATURE OLED R jest całkowicie zwinięty i ukryty w podstawie urządzenia. Gdy ekran jest schowany, użytkownicy mogą nadal korzystać z 4.2-kanałowych głośników o mocy 100 W i systemu Dolby Atmos odtwarzając muzykę lub inne formaty audio.

Wszystkie elementy designu, od obudowy ze szczotkowanego aluminium, po maskownicę głośników z wysokogatunkowej tkaniny wyprodukowanej przez duńską firmę Kvadrat.

Cena i data premiery nie zostały podane.