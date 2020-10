LG wprowadza do sprzedaży pierwszy zwijany telewizor

Telewizor – plakat

Firma LG rozpoczyna sprzedaż telewizora Signature OLED R, ciekawego z tego względu, że jest on pierwszym zwijanym telewizorem. Prawdopodobnie na razie będzie mogło sobie na niego pozwolić niewielu – oficjalna cena to 60 tysięcy euro (ok. 350 tys. złotych).

Tam i z powrotem

Z drugiej strony premiera urządzenia powinna zachęcić kolejnych producentów do skonstruowania własnych urządzeń tego typu. Sprzęt umożliwia przede wszystkim schowanie ekranu w podstawie. Producent podaje, że mechanizm powinien bez problemu wytrzymać 50 tysięcy cykli pracy. Czas pojedynczego suwu to 10 sekund. Wyświetlacz da się przy tym schować całkowicie lub częściowo, co pozwoli wyświetlić na nim różne widżety lub zamienić go w urządzenie do odtwarzania muzyki.

Telewizor bazuje na systemie webOS i jest wyposażony w matrycę typu OLED o przekątnej 65 cali. Elastyczny ekran to niejedyna zaleta sprzętu. Zawiera też wbudowane głośniki o mocy 100 W oraz procesor umożliwiający wyświetlanie materiałów w 120 FPS.

fot. LG