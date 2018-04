Laptopy Hyperbook z procesorami Intel Coffee Lake

Notebooki Hyperbook z procesorami Intel Coffee Lake oferują najwyższą wydajność oraz zaawansowane funkcje takie jak: wsparcie dla technologii Virtual Reality, NVIDIA G-Sync oraz szyfrowanie TPM. Nowe procesory Intel Core 8 generacji posiadają do 6 fizycznych rdzeni i do 12 wątków. Jednostki zostały wykonane w udoskonalonym 14 nm procesie produkcyjnym, który zapewnia wzrost wydajności do 40% w porównaniu do starszych generacji, przy jednoczesnym ograniczeniu poboru energii elektrycznej oraz ilości wydzielanego ciepła. Połączenie nowych procesorów Intel Coffee Lake oraz kart graficznych NVIDIA GTX serii 10 gwarantuje najwyższą wydajność w najbardziej zaawansowanych zastosowaniach.

Klienci mają możliwość dowolnej konfiguracji notebooków, zaczynając od procesorów niskonapięciowych, przez rozwiązania mobilne, a skończywszy na laptopach wyposażonych w procesor Intel Core i7-8700K, który jest znany z komputerów stacjonarnych. Każdy z modeli posiada dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce z rodziny Pascal, który zapewnia niesamowitą jakość obrazu i płynność rozgrywki. Laptop Hyperbook, jak przystało na prawdziwy komputer do gier, można opcjonalnie wyposażyć w ekran 144Hz, który oferuje wysoką responsywność oraz niesamowite doznania graficzne.

Wśród nowych modeli laptopów znajdziemy:

Hyperbook Pulsar Z15 - nowoczesna konstrukcja dla graczy wyposażona w klawiaturę mechaniczną z indywidualnym podświetleniem każdego klawisza oraz niezwykle cienkie ramki ekranu. Wysoką wydajność zapewnia procesor Intel Core i7 oraz karty graficzne NVIDIA GTX1050Ti lub GTX1060.

Hyperbook N85S - kontynuacja bardzo popularnej serii dla graczy, która posiada procesory Intel Core i5 lub Intel Core i7 oraz karty graficzne NVIDIA GTX1050, GTX1050Ti oraz GTX1060.

Hyperbook N87S - 17,3" konstrukcja oparta o procesor Intel Core i5 lub Intel Core i7, która w połączeniu z kartami graficznymi NVIDIA GTX1050, GTX1050Ti i GTX1060 umożliwia niesamowicie płynną rozgrywkę.

Hyperbook N75 - model do gier z ekranem 15,6" wyposażony w procesor Intel Core i5-8250U z rodziny Kaby Lake Refresh oraz NVIDIA GeForce MX150 o bardzo dobrym stosunku ceny do wydajności.

Hyperbook N77 - ekonomiczny laptop dla graczy, który posiada ekran o przekątnej 17,3" oraz procesor Intel Core i5-8250U Kaby Lake Refresh połączony z NVIDIA GeForce MX150.

Hyperbook SL950 VR2 - konstrukcja dla graczy typu „SLIM", która wyróżnia się niską wagą 1,9kg oraz świetnymi osiągami dzięki zainstalowanemu procesorowi Intel Core i7 i karcie graficznej NVIDIA GTX1060 lub GTX1070 Max-Q.

Hyperbook SL970 VR2 - świetne połączenie mobilności z dużą przekątną ekranu i niewielką wagą. Klienci otrzymują procesor Intel Core i7, który może być wspierany przez układ graficzny NVIDIA GTX1060/GTX1070.

Hyperbook X15 VR3 - oferuje najwyższą wydajność dzięki zastosowaniu procesorów desktopowych, które są wspierane przez karty graficzne NVIDIA GTX1060, GTX1070 lub GTX1080.

Hyperbook X77 VR3 - mobilna stacja robocza, która łączy w sobie cechy laptopa i wysoką wydajność charakterystyczną dla komputerów stacjonarnych.

Hyperbook GTR87 VR3 - bezkompromisowa wydajność w każdym calu dedykowana hardcorowym graczom. Ogromną moc gwarantuje procesor i7-8700K oraz dwie karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI.