Laseorwy projektor Vivitek DU7095Z

Połączenie technologii DLP i BrilliantColor gwarantuje obraz wysokiej jakości. Vivitek DU7095Z oferuje parametry, które sprawdzą się w dużych salach i instalacjach 24/7. Jasność to 6000 ANSI lumenów, rozdzielczość WUXGA (1920×1200 pikseli), zaś kontrast 15 000:1. W przypadku tego modelu mamy do czynienia ze standardem przesyłania obrazu i dźwięku przy wykorzystaniu RJ-45 LAN - HDBaseT, a wiec jest możliwa transmisja sygnału HD na odległość do 100m przy wykorzystaniu klasycznego kabla sieciowego. Elastyczność instalacji - bardzo ważna w projektorach do zastosowań profesjonalnych - w przypadku Viviteka DU7095Z jest na bardzo dobrym poziomie. Projektor oferuje możliwość regulacji odchylenia obiektywu, pionową i poziomą korekcję trapezu i możliwość dopasowania czterech narożników. Do dyspozycji jest pięć wymiennych obiektywów. Dodatkowo projektory te można zainstalować pod dowolnym kątem, pionowo lub poziomo.

Projektorem można zarządzać i monitorować jego prace dzięki zintegrowanym rozwiązaniom sieciowym Crestron RoomView, Extron. Doskonałym rozwinięciem możliwości projektora jest odbiornik NovoPRO do bezprzewodowej komunikacji. Oznacza to, że użytkownicy projektora mogą skorzystać z rozwiązania umożliwiającego dzielenie się materiałami za pomocą komputerów, tabletów czy smartfonów.

Warto też podkreślić, że Vivitek DU7095Z oferuje tryb symulacji DICOM na potrzeby szkoleń i seminariów medycznych. DICOM jest normą, która powstała dla ujednolicenia formy prezentacji materiałów medycznych wykorzystujących technologie cyfrowe badań o wysokiej rozdzielczości obrazu takich jak np. tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny.

Projektor jest wyposażony w dwa głośniki o mocy 10W oraz uniwersalny zestaw wejść i złączy. Objęty 5-letnią gwarancją producenta Vivitek DU7095Z jest dostępny w cenie 38 799 zł z VAT.