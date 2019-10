Lekkie słuchawki bezprzewodowe JBL Tune 750 BT NC

JBL zaprezentował nowy model bezprzewodowych słuchawek wokółusznych. Słuchawki Tune 750 BT NC charakteryzują się lekką konstrukcją, która umożliwia ich składanie na czas podróży. Pozwala też połączyć sprzęt jednocześnie z dwoma urządzeniami Bluetooth (obsługiwany standard to 4.2) i przełączać się między nimi.

Za dźwięk odpowiadają przetworniki o średnicy 40 mm i impedancji 32 Ohmy, pracujące w zakresie częstotliwości 20 Hz-20 kHz. Czułość w trybie pasywnym wynosi 95 dB, a w aktywnym 100 dB.



Na jednym ładowaniu z włączoną aktywną redukcją szumów słuchawki pracują do 15 godzin (do 22 godzin bez redukcji), a ich naładowanie zajmuje dwie godziny. Istnieje również możliwość podpięcia słuchawek do urządzenia za pomocą przewodu audio, dzięki czemu pracują 30 godzin z włączoną redukcją szumów. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi sprawdzą się też podczas rozmowy telefonicznej.

Cena Tune 750 BT NC to 549 zł. W sprzedaży znajdziemy wersję białą, czarną, niebieską i koralową.

fot. JBL