Lenovo ThinkPad X1 Nano – niewielki laptop dla wymagających

Najlżejszy ThinkPad w historii

To laptop przeznaczony do pracy i codziennego użytku – w domu i poza domem. Projektując ThinkPada X1 Nano, konstruktorzy położyli szczególny nacisk na kwestie przenośności i wygody w codziennym użytkowaniu. Z tych też względów sprzęt ma niewielkie rozmiary: jest mniejszy od kartki A4 przy grubości niecałych 14 mm. Nie przeszkodziło to jednak, by wewnątrz zgrabnej obudowy zmieścić podzespoły, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników.

ThinkPad X1 Nano to pierwszy laptop ThinkPad na platformie Intel Evo. Stanowi on imponujące połączenie wydajności, szybkości działania, długiej żywotności akumulatora oraz efektownego obrazu. Za wydajność laptopów z serii X1 Nano odpowiadają procesory Intel vPro 11. generacji – w najwydajniejszej wersji znajdziemy układ Intela Core i7-1160. Cztery rdzenie i osiem wątków o maksymalnej częstotliwości 4,4 GHz bez najmniejszego problemu zostawiają w tyle niskonapięciową konkurencję, która jest typowa dla komputerów o tak niewielkich gabarytach. Innymi słowy, ThinkPad X1 Nano łączy w sobie małe gabaryty i moc obliczeniową właściwą „dużym” konstrukcjom. Bez kompromisów.

To samo zresztą tyczy się ekranu. Za wyświetlanie obrazu odpowiada tu zintegrowany z procesorem, ale wydajny układ Intel Iris Xe, zaś ekran Dolby Vision ze 100-procentową paletą kolorów sRGB ma przekątną 13 cali i świetnie sprawdzający się w codziennej pracy format 16:10 przy wysokiej rozdzielczości 2160x1350. To parametry, które sprawią, że wygodnie przejrzymy sieć i zasiądziemy przed arkuszem Excela – a sam notebook okaże się dzięki temu wszechstronnym narzędziem niezależnie od zastosowania.



Bezpieczeństwo i komfort

Jako że mamy do czynienia ze sprzętem na wskroś przenośnym, producent w bardzo dużym stopniu zadbał o bezpieczeństwo zarówno samego urządzenia, jak i zgromadzonych na nim danych. Obudowa spełnia wymogi amerykańskich norm wojskowych MIL-STD-810H, co sprawia, że laptop łatwiej zniesie niefrasobliwość właściciela i okaże się bardziej odporny od typowej konstrukcji na zmienne warunki środowiskowe. Klawiatura jest odporna na zalanie, całość zaś sprawdzi się nie tylko w domu, ale i na słońcu czy w mrozie. X1 Nano jest zatem dobrym kompanem niezależnie od warunków pracy.

Co jednak chyba istotniejsze, producent zadbał również o należyte zabezpieczenie tego, co zapiszemy na dysku SSD – oczywiście szybkim PCIe, o pojemności do 1 TB. Moduł dTPM 2.0 odpowiada za szyfrowanie danych, zaś dostępu do komputera broni bezpieczny czytnik linii papilarnych Match-on-Chip. Nie zabrakło kamerki zgodnej z Windows Hello: ma ona postać hybrydową, pracując również w paśmie podczerwieni – dzięki temu zalogujemy się bezdotykowo nawet z trybu uśpienia, a komputer automatycznie wykryje nieobecność użytkownika i zablokuje dostęp do systemu, gdy ten pierwszy oddali się od ekranu. Nawet więc, gdy przez nieuwagę zapomnimy się wylogować, nikt postronny nie zyska w ten sposób dostępu do naszych danych. Wspomniane aspekty związane z bezpieczeństwem przekładają się również na wygodę użytkowania. Odblokowanie sprzętu dzięki kamerce i Windows Hello zajmuje moment. Co ważne, laptop potrafi obsłużyć stan wstrzymania z zachowaniem połączenia sieciowego – sprzęt jest więc gotowy do pracy natychmiast po jego odblokowaniu i błyskawicznie łączy się z siecią. Wystarczy podnieść pokrywę ekranową, a ThinkPad X1 Nano zrobi resztę w okamgnieniu (jednej sekundy), zanim się wygodnie rozsiądziemy.



Miłe dodatki

Mimo tak niewielkiej obudowy, konstruktorzy nie zapomnieli o dźwięku dobrej jakości. System Dolby Atmos Speaker System sprawdzi się nie tylko przy wideokonferencjach, ale i podczas przeglądania sieci czy oglądania filmów. Filigranowe wręcz rozmiary sprzętu nie stanowią tu przeszkody.

Z kolei bardziej wymagający użytkownicy będą zapewne zadowoleni z opcjonalnego modemu 5G lub 4G. Po jego zainstalowaniu i przeprowadzonej wcześniej konfiguracji laptop zacznie zachowywać się tak jak smartfon: do sieci będziemy mieć dostęp przez cały czas – co przyda się nie tylko zapracowanemu biznesmenowi, ale i np. na uczelni czy podczas rodzinnych wyjazdów. Dostęp do internetu jest dziś niemal koniecznością, a z odpowiednio wyposażonym X1 Nano będziemy mogli o konieczności poszukiwania Wi-Fi po prostu zapomnieć. A nawet jeśli nie, to sprzęt wyposażono w moduł Wi-Fi 6, co sprawia, że połączenie tego rodzaju cechują się dużą stabilnością i szybkimi transferami.

Ponadto, ThinkPad X1 Nano należy do produktów objętych standardowo 3-letnią usługą serwisową Lenovo Premier Support. Zapewnia ona wszechstronne wsparcie dla sprzętu wraz z oprogramowaniem (OEM), priorytetyzację dostępności części wraz z naprawą w domu lub biurze klienta. Co więcej, usługa ta to także zaawansowana pomoc techniczna – świadczona całodobowo oraz jeden punkt kontaktowy do zarządzania sprawą usterki od początku do końca bez konieczności przełączania się przez infolinię. Dzięki tej usłudze, dostępnej w pakiecie z urządzeniem, każdy można poczuć się jak VIP, a prowadzenie biznesu na wypadek uszkodzenia sprzętu nie będzie wiązać się z długimi przestojami oraz utrudnieniami.

Warto też wspomnieć o pracy z dala od gniazdka. Akumulator ThinkPada X1 Nano wystarczy na ok. 13 godzin typowej pracy, a nawet gdy w końcu się rozładuje – szybko uzupełnimy energię. W opakowaniu z laptopem znajdziemy szybką ładowarkę 65 W z technologią Rapid Charge, która pozwoli w ciągu godziny uzupełnić 80% pojemności akumulatora.

Lenovo nie zapomniało również o środowisku naturalnym. Jako lider zrównoważonego rozwoju, producent ThinkPada X1 Nano oferuje przedsiębiorstwom możliwość kompensacji wpływu działalności na środowisko poprzez wykorzystanie usług CO2 Offset. Dbałość o środowisko widać również po stronie samej firmy: Lenovo planuje stworzyć warunki do recyklingu dla 360 tys. ton produktów wycofanych z eksploatacji oraz naprawę i powtórne wprowadzenie do eksploatacji 76% zwróconych do centrum obsługi części komputerowych. Nic dobitniej nie pokazuje, że odpowiedzialność za środowisko naturalne spoczywa nie tylko na odbiorcach, ale i na producentach elektroniki.



Podsumowanie

ThinkPad X1 Nano waży 907 gramów – co czyni go najlżejszym ThinkPadem w historii. Nie przeszkodziło to jednak inżynierom w skonstruowaniu maszyny wydajnej i wyposażonej w obszerny zestaw dodatków, które sprawiają, że laptop zaskakuje wszechstronnością. Sprawdzi się nie tylko w biznesie, ale i wszędzie tam, gdzie zależy nam na mobilności, bardzo dobrej wydajności i nieograniczonym dostępnie do sieci.