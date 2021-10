Lenovo Yoga Tab 13 – multimedialne centrum rozrywki i nauki

Wszechstronny jak Yoga

Lenovo Yoga Tab 13 to urządzenie, które zachwyca wszechstronnością. Trzynastocalowy ekran 2k Dolby VisionTM o wysokiej rozdzielczości 2160 x 1350 zamknięto w gustownej obudowie, której istotną cechą jest stalowa, pokryta powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców podstawka, umożliwiająca swobodne ustawianie i przechylanie tabletu, w zależności od preferencji. W ten sposób można oglądać film w podróży, szukać przepisów podczas gotowania czy nawet cieszyć się dobrej jakości obrazem wieczorem, oglądając w łóżku ulubiony serial. Yoga Tab 13 posiada także certyfikat TÜV, który redukuje poziom emisji szkodliwego światła niebieskiego. Dzięki temu można bez przeszkód korzystać z urządzenia przez wiele godzin, bez obaw o swój wzrok.

Ciekawą opcją jest również możliwość... zawieszenia tabletu - po zupełnym rozłożeniu stopki może ona posłużyć jako uchwyt: na tyle duży, że umożliwi powieszenie urządzenia w dowolnym miejscu. To wymarzona opcja na działkę, w plener, ba, nawet w podróży, kiedy nie znajdziemy odpowiednio dużo miejsca na tradycyjne ustawienie sprzętu, np. w samochodzie. Tablet można też oczywiście używać w tradycyjny sposób: po złożeniu stopki zamienia się on w klasyczne, płaskie urządzenie, które świetnie leży w dłoniach. I do tego bardzo dobrze wygląda: zewnętrzna powłoka urządzenia w kolorze Shadow Black pokryta jest Alcantarą - innowacyjnym, miękkim w dotyku materiałem, który prezentuje się luksusowo i sprawia, że sprzęt przyciąga oko.



Wyśmienita wydajność

Lenovo Yoga Tab 13 jest urządzeniem, które sprosta wszystkim zadaniom - również elektronicznej rozrywce. Sercem sprzętu jest wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 870 z kartą graficzną Adreno 650. Ten duet umożliwi zagranie nawet w najbardziej wymagające gry mobilne. Mało tego - dzięki wydajnej sieci Wi-Fi 6 i przestronnemu, 13-calowemu wyświetlaczowi Yoga Tab 13 świetnie nadaje się również jako platforma usług streamingowych. W ten sposób spędzi się miłe chwile z najlepszymi tytułami z konsol i pecetów - będzie to tym łatwiejsze, że dzięki protokołowi Bluetooth 5.2 bez kłopotu można podłączyć wygodny pad. Dużym udogodnieniem jest również bateria 10 000 mAh, która pozwala na bezprzewodową i bezproblemową grę, nawet do 12 godzin.

Wrażenia będą tym lepsze, że Yoga Tab 13 może poszczycić się obecnością technologii Dolby Vision HDR, która odpowiada za niesamowitą szczegółowość i bardzo żywą jakość obrazu. Lenovo - tradycyjnie już dla tej linii tabletów - nie zapomniało także o świetnym nagłośnieniu, które powstało we współpracy z JBL. Obudowa urządzenia kryje cztery głośniki - dwa z nich umieszczono w innowacyjnym soundbarze, który sprawia, że dźwięk nabiera dodatkowego wyrazu. Ponadto warto podkreślić fakt, że Lenovo Yoga Tab 13 jest zgodny z Dolby Atmos.



Przydatny w nauce

Podczas nauki, zdalnej lub samodzielnej w domu, jeden ekran może ograniczać. Tu z pomocą przychodzi wygodny port micro-HDMI, który pozwala szybko i łatwo przekształcić tablet w dodatkowy wyświetlacz. Urządzenie posiada również wejście USB-C 3.2 pierwszej generacji. W kontaktach z nauczycielami lub znajomymi ze szkoły czy studiów pomogą dwa mikrofony oraz kamerka 8 Mpix RGB + TOF z funkcją redukcji szumów.

Ten zestaw sprawi, że połączenie - czy to audio, czy wideo - nie będzie przeszkodą w zdobywaniu wiedzy czy wymianie doświadczeń. Dużym pomocnikiem w poszerzaniu wiedzy może być również opcjonalne pióro Lenovo Precision Pen 2 z wygodnym ładowaniem przez port Type-C na górze pióra. Takie urządzenie pozwoli na zapisywanie notatek czy nawet rysowanie map myśli i wykresów, które znacznie ułatwią uczenie się. W zestawie znajduje się etui, które umożliwia przechowywanie pióra na wiele sposobów. Można je przymocować do karabinka lub pętli i zatrzasnąć w torbie, albo zamontować etui Precision Pen 2 bezpośrednio do tylnej części tabletu.



Z Google łatwiej

Yoga Tab 13 ma zintegrowaną z ekranem głównym Przestrzeń Rozrywki Google. Google Entertainment Space ułatwia dostęp do ulubionych programów, gier i książek, działając jak pojedynczy sklep.

Tryb Ambient Mode Asystenta Google zmieni tablet w cyfrową ramkę na zdjęcia, pozwoli łatwo sterować muzyką i urządzeniami inteligentnego domu oraz szybko uzyskać dostęp do najważniejszych aktualizacji, gdy tablet się ładuje lub ma otwartą podstawkę.



Rodzina Yoga Tablet

Oprócz tabletu Yoga Tab 13 firma Lenovo wprowadziła do sprzedaży inne, pokrewne modele, które powinny zainteresować wszystkich domowników. Lenovo Yoga Tab 11 to nieco mniejszy, a zatem świetnie nadający się dla młodszych użytkowników sprzęt, który dzięki bardziej przyjaznym gabarytom może stać się centrum rozrywki i nauki. Z kolei Lenovo Tab P11 Plus to już nieco bardziej zaawansowane urządzenie, które sprawdzi się nie tylko w rozrywce i edukacji, ale za sprawą doczepianej klawiatury z wbudowanym trackpadem i skrótami klawiszowymi może wziąć na swe barki ciężar codziennych obowiązków w pracy.

Niezależnie które z wymienionych urządzeń zostanie wybrane, tablet Lenovo wywiąże się ze swych zadań wzorowo. W końcu jego producent może się poszczycić wieloletnim już doświadczeniem w produkcji innowacyjnych urządzeń tego typu.

Lenovo Yoga Tab 13 – specyfikacja

System operacyjny: Android 11

Procesor: Qualcomm Snapdragon 870, 8 rdzeni, do 3,2 GHz

Grafika: Qualcomm Adreno 650 GPU

Wyświetlacz: LTPS 13”, 2160 x 1350, jasność 400 nitów, odświeżanie 60 Hz

Pamięć: 8 GB RAM, do 256 GB na dane

Łączność: micro-HDMI z HDCP 1.4, USB-C 3.2 Gen 1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Kamera: 8 Mpix RGB + TOF

Dźwięk: 4x głośniki JBL, Dolby Atmos, Lenovo Premium Audio

Akumulator: żywotność 12 godzin, szybkie ładowanie 30 W

Inne: obsługa pióra Lenovo Precision Pen 2, kolor obudowy Shadow Black

Wymiary: 293,4 x 204 x 6,2-24,9 mm

Waga: 830 g



Więcej szczegółów na temat funkcji i konfiguracji urządzenia znajdziecie na stronie poświęconej tabletowi Lenovo Yoga Tab 13.