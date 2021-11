Licencja na zabijanie to za mało

Nowe problemy wywiadu

Tak właśnie stwierdził Richard Moore, szef Brytyjskiej Tajnej Służby Wywiadowczej, w pierwszym ważnym przemówieniu publicznym od czasu objęcia stanowiska w październiku 2020 roku.

Sztuczna inteligencja i obliczenia kwantowe są tymi technologiami wykorzystywanymi przez państwa, które stawiają wywiad Jej Królewskiej Mości w obliczu poważnych wyzwań. Przykładowo, sprawdzanie danych biometrycznych oraz stosowanie systemów rozpoznawanie twarzy znacznie utrudniły oficerom wywiadu przyjmowanie fałszywej tożsamości we wrogich krajach.

W siedzibie MI6 w Vauxhall Cross działa Sekcja Q (to wcale nie wymysł twórców filmów o Jamsie Bondzie). Jest to wydział zajmujący się dostarczaniem brytyjskim szpiegom najnowszych gadżetów, mających pozwolić in działać w konspiracji i zapewnić bezpieczeństwo.

Skąd, zdaniem Richarda Moore'a, bierze się zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii? Szef MI6 wymienia Chiny, Rosję, Iran i międzynarodowy terroryzm jako priorytety zachodniego wywiadu. „Nasi przeciwnicy wkładają duże pieniądze i ambicje w opanowanie sztucznej inteligencji, obliczeń kwantowych i biologii syntetycznej, ponieważ wiedzą, że to da im przewagę" – twierdzi Moore.

MI6 jest członkiem-założycielem Zjednoczonego Dowództwa Cybernetycznego, które przeciwdziała zagrożeniom ze strony państw, terrorystów i przestępców oraz wspomaga operacje wojskowe.

fot. Irv P – Unsplash