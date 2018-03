Logitech CRAFT ze wsparciem dla kolejnych aplikacji

Udostępniony został również SDK (Software Developer Kit), który umożliwia twórcom aplikacji zaimplementowanie sterowania klawiaturą CRAFT. Dzieje się tak za sprawą zintegrowania programu z urządzeniem, co daje potencjalnemu użytkownikowi natychmiastowy dostęp do Korony, przypisanej konkretnym funkcjom w aplikacji.

Obsługa Adobe Lightroom Classic CC za pomocą klawiatury CRAFT sprawia, że użytkownicy mogą jeszcze szybciej edytować zdjęcia, nie odrywając wzroku od ekranu. Delikatne dotknięcie Korony uruchamia menu z 11 narzędziami do pracy nad plikiem, na przykład do ustawień nasycenia, cieni, czy też kontrastu odcienia, bez korzystania z suwaków. Szybkie stuknięcie zmienia narzędzie, natomiast obrót zmienia poziom jego intensywności. Korona jest intuicyjna i łatwa w obsłudze, co skutkuje zwiększoną wydajnością i skutecznością wykonywanych zadań.

Aktualizacja pozwala również na korzystanie z Korony w następujących aplikacjach:

Adobe Reader DC - Windows: zoom, zmiana strony, przewijanie w poziomie;

VLC Media Player - Windows: przeskakiwanie do przodu lub tyłu w trakcie oglądania wideo, zmiana głośności;

Preview - Mac: zoom, zmiana strony, przewijanie w poziomie;

Quicktime - Mac: przeskakiwanie do przodu lub tyłu w trakcie oglądania wideo, zmiana głośności;

Safari - Mac: przechodzenie między kartami przeglądarki;

Spotify - Mac i Windows: odtwarzanie i wstrzymywanie muzyki, zmiana utworu i jego głośności

Aktualizacja jest dostępna w darmowym oprogramowaniu Logitech Options 6.8.