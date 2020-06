Łowca aplikacji znika z Google Play

Indyjski startup naruszył zasady obowiązujące w naszym sklepie – twierdzi Google.

W maju br. na platformie Google Play pojawiła się aplikacja Remove China Apps, opracowana przez indyjski startup OneTouch AppLabs. W ciągu pierwszych 10 dni pobrano ją milion razy. Od końca maja liczba użytkowników wzrosła o kolejne 5 milionów.

To tylko edukacja

Nazwa programu mówi w zasadzie wszystko: narzędzie zachęca do usuwania chińskich aplikacji. Remove China Apps skanuje pamięć urządzenia z Androidem i pokazuje kraj pochodzenia zainstalowanych programów. Użytkownik smartfona lub tabletu osobiście decyduje, czy i co chce z niego usunąć.

Autorzy aplikacji utrzymują, że została ona opracowana wyłącznie w celach edukacyjnych („This application is being developed for educational purposes only to identify the country of origin"); popularność programu tłumaczy się jednak zaostrzającym się indyjsko-chińskim sporem związanym z granicą w Himalajach. Obydwa kraje oskarżają się nawzajem od kilku tygodni o prowokowanie incydentów granicznych.

Tłumaczenia startupu nie trafiły do przekonania operatorowi Google Play. Aplikacja Remove China Apps zniknęła właśnie ze sklepu, ponieważ, zgodnie z jego regulaminem, rozpowszechniane programy nie mogą zachęcać użytkowników do blokowania ani usuwania narzędzi innych firm.

fot. Androidfreeware.net