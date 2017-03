MEE Audio AF68 Matrix3 - słuchawki Bluetooth z wydajną baterią

Matrix 3 to najnowsza wersja słuchawek MEE Audio:

powiększono czas działania do 28 godzin

skrócono czas ładowania do 2 godzin

zmniejszono wagę do 199 gram

powiększono czas czuwania do 1000 godzin

dołączono do kompletu dłuższy kabel do odsłuchu w trybie pasywnym (przewodowym np przy rozładowanym akumulatorze)

Producent zapewnia, że Matrix 3 to w swojej cenie absolutnie najnowocześniejsze słuchawki bezprzewodowe na rynku. Wyposażono je w komplet dostępnych na rynku technologii: Bluetooth 4.0, aptX / AAC

Dzięki połączeniu autorskich 40 milimetrowych przetworników wyposażonych w dedykowane wzmacniacze oraz cyfrowych kodeków aptX oraz AAC Matrix 3 oferują jakość dźwięku porównywalną do przewodowych słuchawek w podobnej cenie.

Matrix 3 podobnie jak inne słuchawki Bluetooth od MEE Audio pozwala na jednoczesne podłączenie aż dwóch urządzeń Bluetooth. Dzięki temu możemy oglądać film za pomocą tabletu lub laptopa i bez zdejmowania słuchawek odbierać rozmowy telefoniczne. Rozbudowana funkcjonalność w postaci mikrofonu oraz przycisków kontrolujących media pozwala na szybkie i wygodne korzystanie z zasobów urządzeń bez konieczności zerkania na ekran.

Aż do 28 godzin ciągłych rozmów lub do 24 godziny słuchania muzyki oraz do 1000 godzin w trybie stand-by - to absolutnie rekordowy wynik, nieosiągalny nawet dla producentów kilkukrotnie droższych słuchawek bezprzewodowych.

Za wygodę wielogodzinnego odsłuchu odpowiadają pady w technologii ComfortTouchTM oraz stylowy regulowany pałąk ozdobiony imitacją włókna węglowego. Dla wygody przechowywania i transportowania do słuchawek producent dołącza usztywniony futerał.