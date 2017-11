MP-60R - świecąca podkładka pod myszkę

Podkładka Bloody MP-60R z RGB ma wymiary 354 na 256 mm. Mimo zainstalowanego podświetlenia produkt ma 2,6 mm grubości. Składa się na to gumowy, antypoślizgowy spód i ultragładki materiał wierzchni, gwarantujący szybki ślizg myszy.



Iluminacja podkładki aktywuje się po podłączeniu jej do komputera za pomocą odpinanego kabla USB. W pamięci MP-60R znajduje się 10 predefiniowanych efektów świetlnych wykorzystujących paletę ponad 16 milionów kolorów.



Zmiany efektów dokonuje się bez użycia zewnętrznej aplikacji - za pomocą niewielkiego przycisku w górnej części podkładki. Dodatkowo, specjalne oprogramowanie Bloody umożliwia pełną kontrolę nad RGB - od wyboru kolorów do zaprogramowania efektów ich projekcji.

Świecąca podkładka uzupełnia ofertę podświetlanych produktów dla graczy tworzoną przez Bloody (klawiaturę, myszkę i słuchawki).