MWC 2017: Samsung Galaxy Tab S3 i Galaxy Book

Galaxy Tab S3 został wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 9,7", a Galaxy Book jest dostępny wdwóch wersjach: z wyświetlaczem TFT LCD o przekątnej 10,6" lub Super AMOLED o przekątnej 12".

Nowe tablety, przedstawione po raz pierwszy na Mobile World Congress, oferują szereg zaawansowanych rozwiązań, w tym:

Treści wideo HDR (High Dynamic Range):Galaxy Tab S3 oraz 12-calowy Galaxy Book wspierają obrazy wideo HDR (kolorowe, 10 bitów), co pozwala na wyświetlanie treści cyfrowych w żywych i naturalnych barwach.

Samsung Flow: Samsung Flow pozwala na bezproblemową pracę poza biurem. W celu bezpiecznego zalogowania Samsung Flow wykorzystuje autoryzację biometryczną, a także bezprzewodowo łączy się z kompatybilnymi urządzeniami i przekazuje dokumenty z urządzenia mobilnego na tablet. Ponadto synchronizuje powiadomienia po to, aby użytkownik nigdy nie przeoczył istotnej informacji, bez względu na to, czy korzysta ze smartfonu, czy z tabletu.

Udoskonalone pióro S Pen: S Pen zostało wyposażone w węższą końcówkę 0,7 mm oraz zwiększoną wrażliwość na nacisk, by pisanie było jak najbardziej zbliżone do naturalnego. S Pen oferuje również funkcje takie jak Screen Off Memo, która pozwala na szybkie zanotowanie ważnych informacji, PDF Annotation do łatwej edycji dokumentów, a także zaawansowane narzędzia do rysowania, które pozwalają na tworzenie profesjonalnych rysunków.

Oba tablety wyposażono w rozwiązania znane już z innych urządzeń z linii Galaxy, m.in. tylny aparat z autofokusem o rozdzielczości 13MP oraz przedni o rozdzielczości 5MP do wykonywania wysokiej jakości zdjęć. Tablety oferują również rozszerzalną pamięć, szybkie ładowanie i wydajną baterię, która pozwala na odtwarzanie wideo do 12 godzin na Galaxy Tab S3 oraz do 10,5 godziny w Galaxy Book (12 cali). Urządzenia oferują także wsparcie dla klawiatur Pogo, które nie wymagają odrębnego zasilania czy parowania.

Samsung Galaxy Tab S3:

Galaxy Tab S3 to pierwszy tablet firmy Samsung wyposażony w 4 głośniki stereo AKG firmy Harman, oferujące wyjątkową jakość dźwięku. Dzięki współpracy z firmami takimi jak Amazon, użytkownicy mają dostęp do oryginalnych produkcji wideo HDR.

Galaxy Tab S3 został zoptymalizowany pod kątem gier i oferuje wsparcie dla interfejsu programistycznego Vulkan, a także rozwiązanie Game Launcher, które pozwala na rozszerzenie interfejsu użytkownika oraz indywidualizację doświadczeń w grze, oraz tryb Do Not Disturb, zapewniający nieprzerwaną grę.

Samsung Galaxy Book





Tablety Samsung Galaxy Book będą dostępne w rozmiarach 10,6" i 12" . Samsung Galaxy Book to lekkie i wszechstronne urządzenie, które można łatwo przekształcić z tabletu w notebook.

12-calowy Samsung Galaxy Book, został wyposażony w procesor Intel Core i5 siódmej generacji, Dual Core 3,1 GHz, a 10-calowy model w procesor Intel® Core m3, Dual Core 2,6 GHz.

Pracujący pod kontrolą Windows 10, Galaxy Book oferuje pełną wersję pakietu Office, a także większą i bardziej wszechstronną klawiaturę z wyraźnie odznaczającymi się klawiszami.

Samsung Galaxy Tab S3 oraz Samsung Galaxy Book (10" i 12")