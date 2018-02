MWC 2018: Nokia 7 z ekranem 18:9

Według informacji znalezionych w bazie GeekBench, Nokia 7 Plus będzie napędzana przez układ Qualcomm Snapdragon 660 z grafiką Adreno 512 i 4 GB RAM. Na pokładzie ma znajdować się Android Oreo. Co ciekawe, zdjęcia ujawniają, że model będzie należał do programu Android One.

Wbudowany ekran będzie miał 5,2-calową przekątną i rozdzielczość Full HD. Pamięć na pliki w każdym wariancie urządzenia będzie miała 64 GB. Aparat główny będzie składał się z jednego obiektywu, ale ma posiadać optykę marki Zeiss. Matryca będzie miała 16-megapikseli, a wartość przysłony to f/1.8. Całość ma wspierać dwutonowa dioda LED.