MWC 2018: Sony Xperia XZ2 i Sony Xperia XZ2 Compact

Flagowy smartfon Sony Xperia XZ2 posiada wyświetlacz 5.7" HDR Full HD+i w proporcjach kinowych 18:9. Można na nim nie tylko oglądać istniejące materiały w jakości HDR, korzystając z technologii Sony BRAVIA TV, X-reality, ale smartfon automatycznie polepszy też jakość dowolnych streamowanych materiałów, konwertując je do jakości bliskiej High Dynamic Range (HDR).

Za sprawą specjalnego ekranu, widz i gracz może fizycznie poczuć akcję. Wrażenia dotykowe są efektem wykorzystania najnowszej technologii Sony - Systemu Dynamicznej Wibracji, który analizuje dane audio i pozwala na bezpośrednie odczuwanie przebiegu akcji w dłoni trzymającej smartfon.

Natomiast jakość dźwięku w głośnikach jest efektem wykorzystania wieloletnich doświadczeń Sony w sferze audio. Xperia XZ2 oferuje autentyczny dźwięk w klasie Hi-Resolution Audioii, który w połączeniu z ustawieniami DSEE HX służącymi do poprawiania jakości dźwięku przenosi użytkowników w świat muzycznego studia. Jakość nagrań jest gwarantowana również po podłączeniu do smartfonu bezprzewodowego głośnika czy słuchawek - to efekt zaawansowanej technologii Bluetooth LDAC, która zapewnia dźwięk zbliżony do jakości High-Resolutioniii.

Aparat z 4K HDR

Aparat z systemem Motion Eye wprowadza rozwiązanie w postaci nagrywania filmów w technologii 4K HDR, zastosowanej w smartfonie po raz pierwszy na świecie. Wykorzystuje ona format HLG (Hybrid Log Gamma), dzięki któremu można uchwycić rzeczywistość z wszystkimi detalami w prawdziwych kolorach i tonacjach. Nagrania w 4K HDR można udostępniać na YouTube bądź przesyłać na ekran kompatybilnego telewizora HDR i oglądać w niezwykle realistycznej jakości.

W Xperii XZ2 udoskonalono również nagrywanie w Super slow motion w tempie 960 klatek na sekundę - teraz można nagrać spowolniony ruch w standardzie Full HD. Aparat z systemem Motion Eye wciąż oferuje wszystkie funkcje fotograficzne, jakich użytkownik spodziewa się po smartfonach Xperia. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom jak Rejestrowanie Predykcyjne (Predictive Capture) - automatyczne wykrywanie ruchu i uśmiechu; Autofokus Ciągły (Autofocus Burst) oraz Autofokus Predykcyjny (Predictive Autofocus) wraz z błyskawicznym uruchamianem migawki i robieniem zdjęć (Quick Launch & Capture), XZ2 awansuje do pierwszej ligi fotograficznej smartfonów.

Aplikację Kreator 3D w Xperii XZ2 cechuje teraz jeszcze większa elastyczność skanowania 3D. Użytkownik może nie tylko kreować skany 3D obiektów bądź twarzy przyjaciół przy użyciu głównego aparatu w czasie krótszym niż minuta. Może również tworzyć własne skany twarzy w 3D przy użyciu przedniego aparatu - dodając nowe życie każdemu selfie i wykorzystując nieskończone możliwości w świecie awatarów 3D. Teraz możliwa stała się również końcowa edycja skanów, pozwalająca na osiągnięcie jeszcze lepszej jakości artystycznej. Skończony skan bądź selfie 3D można opublikować na Facebooku bezpośrednio z aplikacji Kreator 3D.

Design

Wszystkie opisane funkcje zamknięte są w nowym designie - z gładką powierzchnią szkła (3D) tworzącą płynną formę (Ambient Flow), która bezbłędnie wpasowuje sie w dłoń. Wzornictwo kontrastuje z mocą obudowy składającej się z Corning Gorilla Glass 5 i metalowej ramki, która zapewnia dodatkową wytrzymałość i uzupełnia elegancki wygląd. Cztery różne wykończenia kolorystyczne pięknego szkła oferują wspaniałe refleksy świetlne i połysk widoczny pod każdym kątem.

Smartfony Xperia XZ2 dostępne są w kolorach: Płynne Srebro, Płynna Czerń, Głęboka Zieleń i Pudrowy Róż. Smartfon ma certyfikat IP65/IP68iv: Xperia XZ2 została zaprojektowana tak, by wytrzymać zachlapania wody, użytkownik nie musi zatem obawiać się odbierania połączeń telefonicznych w pełnym deszczu.

Bateria

Xperia XZ2 wyposażona jest w najnowocześniejszy procesor Qualcomm Snapdragon 845 z modemem X20 LTE.

Bateria 3180mAh (zaskakująco nieduża, jak na taki telefon) w połączeniu z najbardziej energooszczędną kontrolą zużycia energii w historii poprzez użycie najnowszego procesora Snapdragon 845 zapewnia działanie smartfonu przez cały dzień (tak twierdzi producent). Xperia XZ2 dysponuje rzecz jasna znanymi już przydatnymi funkcjami baterii: Smart Stamina, trybem STAMINA, trybem Battery Carevi oraz technologią ładowania adaptacyjnego Qnovo, które pomagają baterii pozostać w dobrym stanie i zapewniają jej dłuższe życie.

Xperia XZ2 Compact

Xperia XZ2 Compact to - standardowo - moc większego brata w mniejszej obudowie. Zapewnia rozrywkę nawet w małej dłoni na 5'' ekranie HDR Full HD+ o proporcjach 18:9. W tym modelu zainstalowano wiele nowości premium, które można znaleźć u większego brata - Xperii XZ2. Są to przede wszystkim nowości wprowadzone w aparacie z systemem Motion Eye 2018, możliwość tworzenia selfie z Kreatorem 3D oraz technologia Super slow motion w standardzie Full HD. Smartfon jest wyposażony w Hi-Res Audio, technologię Sony poprawiającą jakość dźwięku oraz przednie stereofoniczne głośniki. Ten mały, ale potężny smartfon napędzany jest przez platformę Qualcomm Snapdragon 845 dla urządzeń mobilnych.

XZ2 Compact jest ucieleśnieniem tej samej filozofii wzornictwa, w myśl której powstała Xperia XZ2, z zaokrąglonym kształtem. Trwałość osiągnięto dzięki wytrzymałej obudowie zbudowanej z Corning Gorilla Glass 5, odpornemu na zarysowania, twardemu poliwęglanowi, spełnieniu standardów IP65/IP68 i metalowej ramie.

Smartfon wykonany jest w czterech kolorach o gładkim, matowym wykończeniu: Białe Srebro, Czerń, Zieleń Mchu i Koralowy Róż.

Oba urządzenia zadebiutują w marcu. Cena nie została podana.