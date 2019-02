MWC 2019: Europejska premiera Xiaomi Mi 9 i Mi MIX 3 5G

iaomi rozpoczęło pracę nad rozwiązaniami 5G już w maju 2016 r. Firma stworzyła specjalny zespół, który brał udział w próbach orgaznizowanych przez China Mobile. We wrześniu 2018 r Xiaomi pomyślnie przetestowało połączenie sygnałowe n78, a miesiąc później przeprowadziło test sygnału mmWave (fal milimetrowych). W tym czasie tylko kilku producentów smartfonów na świecie przeprowadziło tego typu testy.

Podczas przygotowywań do rozwiązań 5G Xiaomi rozpoczęło strategiczne partnerstwa z dostawcami usług na całym świecie, takimi jak 3, Sunrise, TIM, Vodafone i wieloma innymi. W kolejnej fazie Xiaomi chciało jak najszybciej udostępnić technologię konsumentom, dlatego współpracowało z operatorami od początku opracowywania i wdrażania tej technologii. Xiaomi jest obecnie jednym z pierwszych producentów smartfonów, który wyprodukował telefon 5G do użytku komercyjnego. Podczas premiery producent zademonstrował na żywo możliwości Mi MIX 3 5G, dzięki sieci 5G dostarczonej przez Orange Spain.

Mi MIX 3 5G

Wyposażenie Mi MIX 3 5G w modem Qualcomm Snapdragon X50 5G umożliwia łączenie się z sygnałem o częstotliwości do 6GHz. Pozwala to na prędkość pobierania na poziomie gigabitowym. Prędkość ta jest kilkadziesiąt razy szybsza niż sieć 4G. Poza tym, telefon jest jednym z pierwszych urządzeń wyposażonych w układ Qualcomm Snapdragon 855 pozwalający na wysoką wydajność dzięki hybrydowemu układowi chłodzenia.

Telefon Mi MIX 3 5G ma ośmiordzeniowy układ Snapdragon 855, który wykonano w technologii 7 nm. Nowy procesor Kryo 485 ma maksymalną częstotliwość taktowania 2,84 GHz. W stosunku do swojego poprzednika pojedynczy rdzeń jest wydajniejszy nawet o 45 proc. Natomiast procesor graficzny Adreno 640 zapewnia do 20 proc. więcej mocy. Ponadto, silnik AI czwartej generacji zapewnia do trzech razy szybszą wydajność sztucznej inteligencji.

Mi MIX 3 5G wyposażony został w tylną podwójną kamerę 12MP + 12MP. Aparat umożliwia nagrywanie wideo w trybie "slow motion" 960 klatek na sekundę. Aparat Mi MIX 3 w teście DxOMark uzyskał 108 punktów. Jest to jeden z najlepszych wyników na świecie. Przedni, podwójny aparat 24MP + 2MP obsługuje czujnik Sony IMX5676. W trudnych warunkach oświetleniowych wykorzystuje technologię Super Pixel, która łączy informacje o czterech pikselach w jeden o wielkości 1.8µm. Drugi aparat 2MP przeznaczony jest do wykonywania zdjęć z efektem bokeh.

Slider i ekran w Mi MIX 3 5G

Slider Mi MIX 3 5G, tak jak w Mi MIX3, działa na zasadzie ruchu skalibrowanych neodymowych magnesów. Użytkownicy telefonu mogą w pełni dostosować slider do indywidualnych potrzeb, np. korzystać z niego podczas odbierania połączeń lub uruchamiania wybranych funkcji i aplikacji. Konstrukcja slidera nie tylko tworzy osobną przestrzeń dla przednich aparatów, ale przede wszystkim pozwala na zastosowanie pełnowymiarowego ekranu. Zajmuje on niemal cały przedni panel urządzenia. Mi MIX 3 5G wyposażono w wyświetlacz FHD+ Samsung AMOLED o rozdzielczości 2340 x 1080, przekątnej 6,39 cala i proporcjach 19.5:9.

Mi MIX 3 5G będzie można kupić w Europie od maja w cenie od 599 euro w kolorze (czarnym) Onyx Black oraz niebieskim (Sapphire Blue).

Xiaomi Mi 9

Mi 9 został wyposażony w potrójny aparat AI. Główny opiera się na sensorze Sony IMX586 1/2″, ma rozdzielczość 48 MP, przysłonę f/1.75 i obsługuję funkcję Super Pixel. Ta technologia łączy duże piksele (0,8 µm) w czwórki, otrzymując superpiksele o rozmiarze 1,6 µm. Pozwala to na robienie dobrej jakości zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych. Drugi, 16-megapikselowy szerokokątny aparat fotograficzny (Sony IMX481, f/2.2) pozwala użytkownikom robić lepsze zdjęcia krajobrazów, budynków i grupowe. Aparat może również wykonywać zdjęcia obiektów z odległości nawet 4 cm, co pozwala uzyskać wyjątkowo szczegółowe zdjęcia makro.

Trzeci pełni funkcję teleobiektywu o rozdzielczości 12 megapikseli (f/2.2) z sensorem Samsung S5K3M5. Ta kombinacja aparatów pozwoliła uzyskać wynik 107 na DxOMark, dając Mi9 drugi rezultat w rankingu światowym. Ponadto wynik wideo 99 oznacza, że jest on numerem jeden na DxOMarku w kategorii wideo. Z przodu Mi 9 został umieszczony aparat o rozdzielczość 20 MP (f/2.0, 0,9 µm).

Mi 9 ma zaobloną konstrukcję tylnej obudowy, dzięki czemu wygodnie leży w dłoni. Dzięki specjalnemu procesowi koloryzacji został uzyskany efekt mieniącej się tęczy. Wygląd telefonu inspirowany był pracami architekta Antoniego Gaudiego i otrzymał specjalny certyfikat Gaudi Academia of Knowledge.

Urządzenie zostało wyposażone w ekran Samsung AMOLED o przekątnej 6,39 cala, proporcjach 19.5:9 i rozdzielczości 1080 x 2280. Pod ekranem znajduje się czytnik linii papilarnych, który działa 25 proc. szybciej niż jego poprzednik.

Pierwszy telefon z 20W ładowaniem bezprzewodowym

Mi9 został wyposażony w baterię o pojemności 3300 mAh. Telefon obsługuje szybkie ładowanie, które przez port USB-C dostarcza 27 W. Wsparcie standardu QC4 + Qualcomm umożliwia Mi 9 bezpieczne ładowanie do 70 proc. w ciągu zaledwie 30 minut i pełne ładowanie w ciągu 60 minut.

W połączeniu z nową, 20-watową wersją bezprzewodowej ładowarki Mi Wireless Charging Pad, Mi 9 może w pełni naładować w zaledwie 90 minut, tak szybko, jak niektóre rozwiązania przewodowe. Oba rozwiązania otrzymały certyfikat bezpieczeństwa TÜV.

Mi 9 będzie dostępny w Europie od 28 lutego, w cenie 449 euro dla wersji 6 GB + 64 GB i 499 euro dla wersji 6 GB + 128 GB, w kolorach: (czarnym) Piano Black, (niebieskim) Ocean Blue i (fioletowym) Lavender Violet.

W Polsce telefon będzie dostępny w marcu br. Cena w Polsce zostanie podana wraz z dokładną datą premiery.