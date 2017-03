Manta EMPEROR – telewizor z Androidem

Telewizor Manta LED9320E1S EMPEROR oferuje bezpośredni dostęp do osobistego konta Google oraz Sklepu Play firmy Google, z którego można pobrać preferowane aplikacje. Użytkownik może korzystać w płynny sposób z serwisów, takich jak: Netflix, Player TVN, Cyfrowy Polsat GO, HBO GO i wielu innych. W telewizorze zainstalowane są popularne aplikacje: YouTube, przeglądarka internetowa, Twitter, Facebook oraz menadżer plików.

Manta EMPEROR ANDROID to telewizor o przekątnej ekranu 32-cali. Charakteryzuje się najlepszym odwzorowaniem kolorów, nowoczesnym designem i cienką ramką otaczającą ekran. Wyposażony został w 1 GB pamięci operacyjnej RAM i 4 GB pamięci flash, tryb hotelowy oraz nagrywarkę PVR. Posiada dużą ilość wbudowanych złączy: 3 x HDMI i 2 x USB.

Warto podkreślić, że Manta EMPEROR ANDROID jest montowany w polskiej fabryce. Objęty jest usługą szybkiego serwisu Manta Express Door to Door przez okres gwarancyjny 24 miesięcy.

Poza modelem 32-calowym, jeszcze na wiosnę zostaną wprowadzone inne trzy modele EMPEROR ANDROID o rozdzielczości 4K (Ultra HD) z rewolucyjną Easy Share o przekątnych 48, 49 i 50 cali.

Sugerowana cena detaliczna (brutto): 999 PLN.