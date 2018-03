Mapy Google ułatwią korzystanie niepełnosprawnym

Chodzi o funkcję wyznaczania trasy, z uwzględnieniem ułatwień dla osób poruszających się na wózkach, a także matek z dziećmi na wózkach. Algorytm, na podstawie zgromadzonych danych, wybierze trasę, która będzie najmniej męcząca i na której będzie najmniej przeszkód.

Aby włączyć wspomniany tryb, wystarczy wybrać opcję poruszania się za pomocą transportu publicznego i w ustawieniach zaznaczyć, że chcemy uwzględniać tylko miejsca przystosowane dla niepełnosprawnych. Niestety, póki co ta funkcja jest dostępna tylko dla kliku miast: Bostonu, Londynu, Meksyku, Sydney i Tokio. Ta baza ma być jednak z czasem regularnie powiększana.

Mapy to obecnie jedna z najbardziej rozwijanych usług Google. Portal Android Police poinformował niedawno o innej ciekawej funkcji, która ma wkrótce trafić do aplikacji. Mowa o udostępnianiu znajomym informacji o stanie naładowania baterii w naszym urządzeniu. Dzięki temu, jeśli "znikniemy z radarów" i nie będą się mogli z nami w żaden sposób skontaktować, mogą w prosty sposób sprawdzić, czy po drodze nie rozładowała się nam bateria. Mapy zanotują ten fakt, wraz z naszą ostatnią lokalizacją, co pozwoli oszacować znajomym z którymi jesteśmy umówieni, gdzie aktualnie możemy się znajdować.