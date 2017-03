Mark Levinson - elektronika doskonała

Wśród wielu dostępnych na rynku rozwiązań warto zwrócić uwagę na następujący zestaw elektroniki złożony z czterech elementów: źródła w postaci odtwarzacza CD Mark Levinson No 519, referencyjnego przedwazmacniacza dual-mono Mark Levinson No 52 oraz dwóch referencyjnych monofonicznych wzmacniaczy mocy Mark Levinson No 536.

Zacznijmy od źródła. Jest nim kompletny, nowoczesny odtwarzacz muzyczny Mark Levinson No 519. Łączy on w sobie bezprzewodowe i przewodowe przesyłanie muzyki z tradycyjnym odtwarzaniem płyt CD oraz możliwość podłączania napędów USB, innych źródeł cyfrowych, a także Bluetooth z technologią Clari-Fi firmy HARMAN, służącą do rekonstrukcji muzyki, która utraciła swoją jakość w procesie cyfrowej kompresji danych. No 519, aby zapewnić niespotykaną muzyczną dokładność i wyjątkową rozpiętość dynamiczną, wyposażony jest w przetwornik ML z procesorem ESS Sabre32 Reference i umożliwia odtwarzanie rozdzielczości do 24. bitów, 192 kHz z PCM i DSD double-speed. Urządzenie zawiera kompletny komputer na platformie Linux, zapewniający płynną pracę na najwyższym poziomie jakościowym, niezależnie od konfiguracji. Odtwarzacz wyposażono w obsługę serwisów streamingowych między innymi Spotify Connect, TIDAL czy Deezer oraz ogromną ilość stacji radia internetowego i podcastów, aby praktycznie bez ograniczeń odkrywać i przesłuchiwać nową muzykę. Cyfrowa regulacja poziomu dźwięku pozwala na używanie odtwarzacza jako samodzielnego urządzenia podłączonego do słuchawek, bezpośrednio do końcówek mocy lub aktywnych kolumn bez potrzeby stosowania osobnego przedwzmacniacza. Przełączane wyjście niesymetryczne z filtrem low-pass umożliwia bezpośrednie połączenie z aktywnym subwooferem.

Drugim elementem opisywanego zestawu jest referencyjny przedwzmacniacz dual-mono z systemem podwójnej obudowy Mark Levinson No 52. To najlepszy przedwzmacniacz Mark Levinson w historii. Jest podzielony między dwie obudowy wykonane z solidnych aluminiowych blach i profili. W jednej umieszczone zostały układy zasilające oraz układ sterujący urządzeniem wraz z wyświetlaczem. W drugiej natomiast umieszczono wyłącznie układy wzmacniające i wejścia z wyjściami. Obszerna gama wejść analogowych i sterujących pozwala by No 52 służył jako serce kompletnego centrum muzycznego. No 52 zawiera również tryb SSP, który zapewnia możliwość integracji źródeł podłączonych do systemu kina domowego przy zachowaniu optymalnej i niezależnej pracy stereo dla muzyki.

Ostatnim elementem tego zestawu elektroniki są dwa referencyjne monobloki Mark Levinson No 536, czyli wzmacniacze jednokanałowe wyposażone w czystą ścieżkę obwodu dla wysokiego prądu, niski poziom zniekształceń dostarczający 400 wat na kanał i pracujące w klasie A dla większości warunków odsłuchowych. Ten w pełni różnicowy, w pełni dyskretny, monofoniczny wzmacniacz Pure-path wysteruje praktycznie każdą kolumnę bez wysiłku z nienagannym brzmieniem, muzykalnością i otwartością. Mark Levinson No 536 został umieszczony w aluminiowej obudowie serii 6000.

Tak skomponowany high-endowy zestaw elektroniki kosztuje niebagatelne 373 600 zł i był prezentowany w zeszłym roku w ramach Audio Video Show 2016 w sali odsłuchowej SkyBox 108 na PGE Stadionie Narodowym.

Sugerowane ceny detaliczne komponentów zestawu:

Mark Levinson No 519 => 93 900 zł

Mark Levinson No 52 => 139 900 zł

2 x Mark Levinson No 536 => 2 x 69 900 zł