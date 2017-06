MasterBox 3.1 Lite - kompaktowa obudowa w atrakcyjnej cenie

Mimo kompaktowych rozmiarów, MasterBox 3.1 Lite, jak zwykle w przypadku obudów Cooler Mastera, daje spore możliwości dostosowania swojego wnętrza do potrzeb użytkownika. Co za tym idzie gracz nie będzie musiał martwić się, że większość z dostępnych na rynku podzespołów nie zmieści się w środku.

Produkt CM jest kompatybilny z płytami głównymi Micro-ATX i Mini-ITX. Wewnątrz użytkownik może umieścić kartę graficzną o szerokości do 380 mm - w tym Geforce GtX Titan Xp czy Radeon R9 Fury - czy radiator o wysokości do 158 mm.

Przedni panel MasterBox 3.1 Lite jest przezroczysty i przyciemniony - przy zamontowaniu z przodu podświetlanych wentylatorów, użytkownik otrzyma w ten sposób niezwykle efektowną kombinację. Do tego dochodzą też wymienialne wykończenia w różnych kolorach. Co więcej, niektóre elementy obudowy można też wydrukować na drukarce 3D, jeszcze bardziej dostosowując jej wygląd do swoich preferencji.

Obudowa MasterBox 3.1 Lite kosztuje około 179 zł.