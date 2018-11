MasterCase SL600M – zaawansowana obudowa od Cooler Master

Chłodzenie wertykalne

Obudowa MasterCase SL600M została wykonana z wysokiej jakości materiałów. Jej panele w większości powstały ze szczotkowanego aluminium, co nadaje jej szczególnie eleganckiego charakteru. Obudowa jest wyposażona w wygłuszenie od wewnątrz, dzięki czemu z szumu generowanego przez wentylatory usłyszymy stosunkowo niewiele. Warto wspomnieć, że producent sprytnie podszedł do tematu chłodzenia, wykorzystał bowiem fakt naturalnego zjawiska unoszenia się ciepłego powietrza. Zamiast stosować typowy schemat, w którym powietrze zasysane jest od przodu i wywiewane z tyłu, producent zdecydował się na chłodzenie wertykalne.

Ogromne wentylatory

Warto zauważyć, że większość producentów obudów ogranicza się do stosowania wentylatorów 120-milimetrowych. Inaczej jest w przypadku SL600M. Wyposażona w dwa preinstalowane wentylatory o średnicy aż 200 mm, ma zapewniać doskonałą cyrkulację powietrza od spodu do góry obudowy. Większe wentylatory mogą wygenerować ten sam przepływ powietrza przy wolniejszych obrotach. Im niższa prędkość, z którą się kręcą, tym mniejszy poziom generowanego hałasu.

Dowolny montaż podzespołów

Producent zadbał o potrzeby użytkowników chcących zamontować kartę graficzną w taki sposób, by była dobrze widoczna przez szklany panel boczny obudowy. MasterCase SL600M posiada obracaną o 90 stopni płytę dla kart PCIe. Dopasowanie do różnych urządzeń montowanych wewnątrz obudowy jest cechą charakterystyczną wielu obudów Cooler Mastera i nie inaczej jest w przypadku SL600M. Tu także elementy montażowe dla dysków czy chłodzenia wodnego mogą być przepinane w różne punkty obudowy, co pozwala ułożyć elementy zgodnie z własnym projektem.

Czujnik zbliżeniowy

Pomysłowo zaprojektowano także panel przedni obudowy. Zamontowano w nim czujnik zbliżeniowy, który uruchamia delikatne podświetlenie portów USB. Tym samym można zawsze znaleźć je w ciemności. Panel, poza zwykłymi portami USB (2x USB 3.0, 2x USB 2.0) posiada też USB 3.1 (Gen 2) typu-C, kontroler obrotów wentylatorów oraz gniazda audio (mini-jack). Co ciekawe, gniazdo mini-jack dla słuchawek obsługuje także wtyczki typu combo (łączące wyjście i wejście dźwięku).

Obudowa Cooler Master MasterCase SL600M została wyceniona na 849 zł i będzie dostępna w sprzedaży w listopadzie b.r.