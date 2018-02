Materiałowa podkładka Sharkoon

Mowa o modelu 1337 RGB, który jest zrobiony z opatentowanego materiału znanego już przy serii podkładek 1337. Został on dobrany tak, aby ruchy myszki miały jak najmniejszy opór, ale jednocześnie można było je wyczuwać.

Dodatkowo podkładka ma prowadnicę do kabla od myszki, która eliminuje ryzyko zahaczenia go o inne rzeczy. Często jest to prawdziwą zmorą graczy i przytrafia się oczywiście w trakcie meczu w najważniejszym momencie. Krawędzie są obszyte, a kolor ich podświetlenie można w prosty sposób kontrolować za pomocą jednego przycisku znajdującego się na początku podkładki. Całość podłączamy do komputera lub odpowiedniej ładowarki za pomocą kabla USB o długości 180cm. Więcej szczegółów jak wymiary znaleźć można w danych technicznych poniżej.

Dane techniczne:

Nazwa: Podświetlana materiałowa podkładka pod mysz - Sharkoon 1337 RGB

Kod kreskowy: 4044951021567

Wymiary: 359 x 279 mm (szerokość x długość)

Grubość podkładki: 3mm

Typ podkładki: materiałowa

Powierzchnia: tekstylna

Spód: guma antypoślizgowa

Zszyte krawędzie: Tak