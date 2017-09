MiVue 786 WIFI - kamera samochodowa z transmisją na żywo

Nowa kamera Mio MiVue 786 WIFI została zaprojektowana z myślą o łączności. To pierwszy na świecie wideorejestrator, który pozwala użytkownikom dzielić się filmami z trasy w czasie rzeczywistym za pośrednictwem serwisu Facebook. Ponadto, dzięki modułowi WIFI, kamera umożliwia również szybkie przesyłanie nagrań na inne kanały społecznościowe oraz wykonywanie kopii zapasowych za pomocą telefonu.

Sony Exmor - wysoka jakość nagrań

MiVue 786 WIFI posiada 2,7-calowy, przejrzysty wyświetlacz. Obsługę urządzenia ułatwia czuły na dotyk ekran. Na szczególną uwagę zasługuje jednak to, co znajdziemy we wnętrzu urządzenia. Nowy wideorejestrator wyposażono w wysokiej klasy matrycę Sony Exmor, która pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz. Nagrywa w jakości Full HD 1080p z prędkością 30 klatek na sekundę. W połączeniu z 5-warstwowym szklanym obiektywem oraz filtrem IR, przysłoną F/1.8 i kątem widzenia 140 stopni, kamera znakomicie radzi sobie z rejestrowaniem obrazu, gwarantując wysokiej jakości nagrania nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Podwójny monitoring

Wideorejestrator umożliwia rejestrowanie zdarzeń mających miejsce za samochodem dzięki dodatkowemu akcesorium - tylnej kamerze MiVue A20. To unikalne na rynku rozwiązanie stanowi swoistą polisę bezpieczeństwa wobec sytuacji, kiedy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Posiada jasny, szerokokątny obiektyw z przesłoną F/2.0 i pozwala rejestrować obraz w jakości Full HD (1080p). Instalowana jest przy pomocy długiego kabla, który zapewnia zapewnia stałą transmisję, zasilanie oraz jest odporne na zakłócenia czy interferencje. Kabel łączący przednią i tylną kamerę jest na tyle długi, aby montaż nie sprawiał problemów nawet w dużych autach typu kombi czy van.

Najważniejsze funkcje dostępne dla kierowców

Podobnie jak pozostałe wideorejestratory z najnowszej serii, MiVue 786 WIFI zostało wyposażone szereg przydatnych kierowcom funkcji. Dzięki wbudowanemu modułowi GPS urządzenie rejestruje dokładną pozycję pojazdu oraz jego prędkość. Prędkość może być opcjonalnie rejestrowana w tle filmu, dając użytkownikowi możliwość zdecydowania, czy parametr ten będzie wyświetlany na ekranie urządzenia czy nie. W każdym jednak przypadku możliwe jest odczytanie jego wartości przy pomocy darmowej aplikacji MiVue Manager.

Moduł GPS z prawnego punktu widzenia odgrywa kluczową rolę w przypadku kontroli prędkości, gdy kierowcy zarzucone zostanie złamanie przepisów. Zapis z wideorejestratora stanowi wówczas linię naszej obrony i pozwala zapobiec konsekwencjom prawnym.

Bezpłatna baza fotoradarów

Informacje o położeniu są także wykorzystywane w połączeniu z wbudowaną bazą fotoradarów. Gdy pojazd zbliża się do punktu kontroli prędkości lub „czarnego punktu" na drodze wideorejestrator za pomocą sygnału dźwiękowego i komunikatu na ekranie wysyła kierowcy ostrzeżenie, a także przypomina o dozwolonej prędkości jazdy. Baza fotoradarów nie wymaga żadnych dodatkowych opłat ze strony użytkownika. Można ją bezpłatnie i bezterminowo aktualizować oraz dodawać własne punkty ostrzeżeń.

System ADAS - w trosce o bezpieczeństwo kierowcy

Urządzenie zostało wyposażone w system ADAS (Advanced Driver Asistance System), składający się z dwóch rozwiązań. Pierwsze z nich, LDWS (Line Departure Warning System) umożliwia wykrywanie przez wideorejestrator białych linii pasów na drodze. Kierowca po zmianie pasa otrzyma informację o czynności, którą właśnie wykonał. Proces kalibracji umożliwia uruchomienie systemu ostrzeżeń przed kolizją z pojazdem poprzedzającym, czyli FCWS (Front Collision Warning System). Kamera dokonuje obliczeń odległości samochodu przed obiektywem i zmian jego prędkości, posługując się przy tym algorytmem rozpoznawania pojazdów, wyznaczaniem linii horyzontu oraz maski samochodu. Uzyskane wyniki powodują wygenerowanie ostrzeżeń, które znacząco ułatwią reakcję w przypadku niespodziewanej sytuacji na drodze.

Aktualizacja przez WIFI

Wkrótce, wraz z nową aktualizacją oprogramowania, dodana zostanie funkcja OTA (Over The Air). Pozwoli ona na szybką i wygodną aktualizację oprogramowania i bazy fotoradarów za pomocą WIFI, bez potrzeby podłączania kamerki do komputera czy aktualizacji przez kartę SD.

W nowym modelu można znaleźć także inne rozwiązania Mio, znane z poprzednich modeli MiVue. Dostępne są między innymi: trzyosiowy czujnik wstrząsów, tryb parkingowych umożliwiający rejestrowanie zdarzeń nawet wtedy, kiedy kierowca zostawi samochód na parkingu, a także tryb aparatu fotograficznego.

MiVue 786 WIFI obsługuje karty micro SD o pojemności do 128 GB.