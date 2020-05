Microsoft 365 – ulepszenia w pigułce

Skoncentrowani na pomocy

Większość ulepszeń i zmian wprowadzonych do programów ze stajni Microsoftu związanych jest z aktualnym zapotrzebowaniem użytkowników na narzędzia ułatwiające pracę zdalną. Poza zmianami wprowadzonymi do Edge'a, Excela czy Outlooka warto wspomnieć o pełnym, oficjalnym rebrandingu Office'a 365 dla konsumentów.

Na stronie Microsoftu można poczytać o podejmowanych przez koncern działaniach i prośbach, jakie kierują użytkownicy zmuszeni do przejścia na pracę zdalną. Według danych ze strony to właśnie ta grupa najczęściej wysyła teraz informacje zwrotne do firmy dostarczającej wiele narzędzi wykorzystywanych przez miliony osób na całym świecie.

Pracownicy koncernu skupili się na priorytetyzacji zagadnień poruszanych przez klientów, aby pomóc im utrzymywać łączność, wzmagać produktywność podczas pracy z domu i zadbać o bezpieczeństwo wymienianych danych.

Microsoft 365 Premium

Biznesowy pakiet wykorzystywany przez wiele spółek na całym świecie został rozszerzony o pełną licencję Azure AD Premium P1. To zapewnia firmom, które wykupiły abonament, większą elastyczność w kwestii korzystania przez pracowników z aplikacji roboczych w sposób kontrolowany i bezpieczny. Ta aktualizacja rozszerza pakiet o takie funkcje jak Cloud App Discovery, proxy aplikacji, grupy dynamiczne itd.

Dodatkowo, aby zapewnić firmom i pracownikom większe wsparcie, Microsoft dodał opcje raportowania, kalendarza i licznika. Pojawiła się też karta raportu ze szczegółową analizą wykorzystywania poszczególnych komponentów programu.

Microsoft Edge

Wyszukiwarka zyskała wiele rozszerzeń. Wśród aktualizacji szczególnie istotnych dla użytkownika jest wyszukiwanie InPrivate z przeglądaniem stron internetowych w tym trybie. Oprócz tego, że zachowania te nie będą rejestrowane przez historię wyszukiwarki, blokuje ona też logowanie do konta Microsoft, aby dane nie były zapisywane ani przez Bing, ani w innym miejscu.

Ponadto w Edge'u pojawi się wkrótce inteligentne kopiowanie. Internauci będą mogli przenosić skopiowane treści do dokumentu lub maila z oryginalnym formatowaniem lub dostosowanym do indywidualnych potrzeb.

Excel

Do popularnego kreatora tabelek zaimplementowano rozszerzenie pozwalające na rozumienie komend w języku naturalnym. Opcja taka była już wykorzystywana w programie, jednak teraz została znacząco ulepszona. W okienku „Pomysłów" po wpisaniu frazy w języku naturalnym każdy użytkownik będzie mógł przejrzeć dokument w poszukiwaniu wyników oraz danych dotyczących zagadnienia.

Oznacza to, że w dokumencie z tabelkami dotyczącymi np. przychodów i rozchodów za dany rok wpisanie w „Pomysłach" zapytania o to, jak rozkładają się te finanse na dany miesiąc, spowoduje, że program przeniesie użytkownika do odpowiedniego okna wyliczeń. Dane można następnie implementować do tabeli.

Outlook

W programie pocztowym zmienia się wygląd i funkcjonalność kalendarza. W ustawieniach można dostosować godziny spotkań, tak aby unikać konfliktów w planowaniu. Uwzględnione zostaną tu także 5-, 10- lub 15- minutowe przerwy bądź „przedłużenia" lub „skrócenia" spotkań.

Teams

Microsoft zintegrował z programem Teams aplikację społeczności Yammer. Została ona także przeprojektowana wizualnie. Śledzenie na żywo wydarzeń, dostosowywanie komentarzy i czas przesyłania mają teraz być lepsze.

Visio

Ta aplikacja do diagramów zyskała dodatkowe opcje w postaci m.in. możliwości zamiany przez użytkownika danych kształtek w diagramie na inne. Edycja ta zachodzi bez zrywania łączy. Formatowanie wszystkich elementów diagramów nie powoduje więc już konieczności powtarzania czynności związanych z łączeniem wątków.

Można teraz także wprowadzać obrazy do notatek oraz dodawać opcję przybliżania określonych części diagramu dla lepszego zorientowania się w opisanych komponentach.

Opisując wprowadzone zmiany, Microsoft zapowiada już kolejne ulepszenia. Na celowniku koncernu jest m.in. wprowadzenie wyciszenia dźwięków tła w aplikacji Teams.

fot. Microsoft