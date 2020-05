Microsoft Teams i Skype będą współpracować

Przesunięta premiera

Wstępnie Microsoft zapowiadał zmiany na marzec tego roku, jednak ostatecznie ich termin przesunięto na maj. Pod koniec miesiąca użytkownicy Skype'a będą mogli dzwonić do osób, które nie korzystają z tej aplikacji, ale są użytkownikami Microsoft Teams. Będzie to możliwe także w drugą stronę. Wystarczy do tego podanie adresu e-mail swojego rozmówcy.

Funkcję trzeba włączyć

Opcja ta będzie domyślnie wyłączona w Microsoft Teams. Administratorzy Office 365 będą musieli ją aktywować w centrum administracyjnym Microsoft 365.

Producent ma nadzieję, że ta nowa funkcja spowoduje większe zainteresowanie programem Teams. To obecnie jedna z najszybciej rozwijających się aplikacji Microsoftu. Od początku pandemii koronawirusa odnotowuje ona niespotykany dotąd wzrost użycia.

Skype również stale się rozwija, jednak nie osiągnął tego samego poziomu wykorzystania co Teams lub Zoom.

fot. Tumisu – Pixabay