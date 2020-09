Microsoft Teams z nowymi funkcjami

Wirtualne spotkania w kawiarni, klasie i sali konferencyjnej

Konkurująca z Zoomem usługa Microsoft Teams zyskała nowe funkcje. Jedną z ciekawszych jest tryb Together, który pozwala uczestnikom spotkać się w wybranym wirtualnym środowisku. Może to być przyjemne wnętrze kawiarni albo sala lekcyjna lub konferencyjna. Wybiera je osoba inicjująca połączenie.

Wprowadzenie tej opcji to odpowiedź na wyniki badań zleconych przez Microsoft. Wzięło w nich udział ponad 2000 pracowników zdalnych z 6 krajów. Prawie 60% osób przyznało, że podczas zdalnej pracy czują się mniej związani ze współpracownikami. Odpowiednio wybrane przestrzenie wirtualnych spotkań mają symulować bezpośrednie kontakty w naturalnym środowisku pracy lub nauki.

Dobierz tło i grupę

Nowością jest możliwość ustawienia niestandardowego tła podczas spotkania, co pozwala wyświetlić dowolną potrzebną planszę, np. arkusz kalkulacyjny, zdjęcie, grafikę lub kolaż.

Ponadto producent umożliwił tworzenie prywatnych spotkań w podgrupach w ramach jednego czatu. A po zakończeniu każdej sesji uczestnicy mogą otrzymać automatyczne podsumowania spotkań – w różnych formatach plików.

Skorzystaj z transkrypcji

Microsoft chce ułatwić korzystanie z Teams również osobom z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami. Dlatego wśród nowości jest także opcja włączenia napisów na żywo i transkrypcji z przypisaniem tekstu do osoby mówiącej.

Funkcja ta działa w przypadku połączeń jeden na jeden i ma być rozwijana w najbliższych miesiącach.

Będzie dużo więcej

Microsoft zapowiada więcej funkcji, które wprowadzi prawdopodobnie od przyszłego roku. W spotkaniu będzie mogło wziąć udział nawet 1000 osób, a 20 000 będzie mogło je oglądać.

Firma planuje też uruchomienie specjalnych paneli – podobnych do tabletu – do umieszczania na ścianach podczas spotkania w Microsoft Teams. Pozwoli to wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat, np. listę zalogowanych osób.

Więcej o wprowadzonych i planowanych funkcjach Microsoft Teams można przeczytać w blogu firmy.

fot. Microsoft