Microsoft chce dodać nowy klawisz na klawiaturze

Klawiatura Microsoftu będzie wyposażona w nowy przycisk

Od kiedy podwójny klawisz Windows wyszedł z mody, wielu producentów zastępuje go np. klawiszem do sterowania podświetleniem. Microsoft uznał jednak, że użytkownikom bardziej przyda się przycisk wywołujący... emoji.

Naciśnij by się uśmiechnąć

Klawiatura nie została jeszcze oficjalnie zaprezentowana, tym niemniej na profilu WalkingCat na Twitterze (autor wielu sprawdzonych przecieków związanych z gigantem z Redmond) pojawiło się zdjęcie prezentujące układ klawiszy w nowej klawiaturze.

Uwagę mediów zwróciły zwłaszcza dwa szczegóły. Pierwszym jest wspomniany klawisz emoji, oznaczony sercem umieszczonym na brzegu obrysu kwadratu. Oznaczenie od razu kojarzy się z szybkimi reakcjami na wiadomość, występującymi w wiadomościach RCS, wymagającego zewnętrznej aplikacji następcy SMS-ów.

Naciśnij, by zmienić narzędzie

Drugą przesłanką tłumaczącym sens takiego posunięcia jest symbol Bluetooth umieszczony na klawiszu F1. Gdy naciśniemy go po aktywowaniu „Fn", będziemy mogli natychmiast przełączyć się na inne sparowane urządzenie, na przykład zgodny z narzędziem telefon.

Inną ciekawostką jest autonomiczny blok numeryczny. Klawiaturę będzie można więc po jego odpięciu skrócić do tzw. formatu turniejowego. Nie do końca wiadomo jeszcze, jak wpłynie to na cenę produktu, ale według ujawnionych informacji obie części będzie można prawdopodobnie kupić osobno i nieco zaoszczędzić. Jeszcze nie wiadomo kiedy (i w jakiej cenie) nowa klawiatura Surface trafi do sprzedaży.

fot. Microsoft (na zdjęciu poprzedni model Surface Keyboard)