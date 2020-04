Microsoft chce sprzedawać więcej zestawów HoloLens2

Trwająca pandemia Covid-19 nie zaszkodzi goglom HoloLens 2.

Pomimo trudnej sytuacji Microsoft wciąż pracuje nad zwiększaniem dostaw swoich urządzeń. Firma nie tylko zatrudniła na stanowisko szefa projektu dawnego dyrektora z Apple'a, ale też planuje zwiększyć dostępność sprzętu.

Kolejne dostawy

Swój zestaw AR firma zaczęła wysyłać w listopadzie 2019 r. Do teraz udało się dostarczyć, według informacji Microsoftu, dziesiątki tysięcy zestawów Holo Lens 2 do klientów korporacyjnych. W obecnej sytuacji sprzęt często używany jest do komunikacji z pracownikami w halach produkcyjnych lub np. polach naftowych.

Dawne formularze

Firma pracuje jednak nad zwiększeniem dostępności gogli i być może dotarciem również do klientów prywatnych. Microsoft potwierdził serwisowi Road To VR, że zatrudnieni agenci w ostatnim czasie kontaktują się z osobami, które złożyły związany ze sprzętem formularz, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Obecnie Microsoft nie pozwala jednak składać zamówień, bo firma nie ma jeszcze wystarczających zasobów. Dostawy do reszty użytkowników mają ruszyć, gdy firma zaopatrzy tych, którzy zarejestrowali się wcześniej.

fot. Microsoft