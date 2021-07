Microsoft dodaje „nostalgiczne” tła do Teams

Praktyczne obrazki

Microsoft zaprezentował nowe tła, które pojawią się w służącym do komunikacji i organizacji pracy programie Microsoft Teams. Grafiki będzie można umieścić podczas wideokonferencji „za" obrazem użytkownika pokazywanym przez kamerę – tak, by ukryć nieporządek w pokoju lub uczynić spotkanie nieco ciekawszym. Upiększacze są już gotowe do pobrania z oficjalnej strony WWW Microsoftu.



Powrót legend

Nadchodzące tła nawiązują do klasyki Windowsa. Jest wśród nich legendarna już łąka z domyślnej tapety Windowsa XP (co prawda w nieco podrasowanej graficznie wersji), ekran pasjansa, klasyczny Paint i Spinacz. Tego ostatniego pamiętają zapewne jedynie najstarsi użytkownicy – wprowadzony w pakiecie Office 97 asystent miał w założeniu ułatwić korzystanie z zestawu narzędzi biurowych, w praktyce zaś zazwyczaj budził irytację swoją nachalnością i nieporadnością (aż do usunięcia go z programu w 2001 roku). Microsoft w komentarzu dotyczącym teł dosyć przekornie stwierdza, że być może Spinacz zwyczajnie wyprzedził swoje czasy i właśnie dlatego spotkał się z niezrozumieniem ze strony użytkowników.

fot. Microsoft