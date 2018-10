Microsoft pokazuje Office 2019 i odświeżony Office 365

Office 2019 - co się zmieni?

W Office 2019 znajdą się tradycyjne już aplikacje, takie jak: Word, Excel, PowerPoint oraz OneNote, ale również: Project, Visio, Access i Publisher. W nowej, odświeżonej wersji, niemal każda z nich otrzyma dodatkowe funkcje, wśród których znalazły się między innymi te, dotyczące Windows Ink, wsparcia pisma odręcznego czy modelowania 3D.

PowerPoint w Office 2019 skrojony został na miarę oczekiwań użytkowników. Wśród nowości wymienić należy możliwość umieszczania modeli 3D w klasycznej prezentacji. Udoskonalone zostały także funkcje związane z pismem odręcznym, związane z interfejsem Windows Ink. Pojawiły się także nowe efekty związane z czysto wizualną częścią tworzonych w aplikacjach Office materiałów. Kinowy efekt przejścia między slajdami zapewni funkcja Płynna Zmiana, z kolei do wyboru nawet najmniejszego fragmentu przyczyni się Zoom.

W nowościach dotyczących aplikacji Word nie sposób nie wspomnieć o funkcji tłumacza, z którą mieli okazję zapoznać się już użytkownicy Office 365. Istotnych zmian doczekał się także sam Excel, który został wzbogacony o możliwość tworzenia odświeżonych formuł i wykresów, a dzięki wykorzystaniu PowerPivot oraz PowerQuery - także o nowe możliwości analizy i wizualizacji danych.

Microsoft Office 365, czyli usługa, która jest zawsze na bieżąco

Office 365 to dzisiaj jeden z najpopularniejszych zestawów aplikacji do pracy biurowej na całym świecie, powszechnie wykorzystywany zarówno przez użytkowników, jak i firmy oraz szkoły. Jest on dostępny w 3 wariantach: Office 365 Personal, Office 365 Home oraz - nowość - Office 365 Business Premium. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj zmiana, do której doszło w Office 365 Home: teraz z licencji na ten produkt może korzystać nawet do 6 osób jednocześnie, na 5 urządzeniach. W poprzedniej odsłonie licencja w wersji Dla Użytkowników Domowych uprawniała do jednoczesnego korzystania z usługi przez 5 użytkowników. To nie koniec nowości: jeśli w naszym koncie Microsoft, w zakładce „Rodzinne" mamy skonfigurowaną funkcję umożliwiającą spersonalizowanie w niej członków rodziny korzystających z urządzeń na Windows 10, to subskrypcja nowego Office 365 automatycznie przypisze się do ich kont.

Office 365 to zestaw aplikacji do pracy biurowej, który Microsoft oferuje w modelu subskrypcyjnym, dzięki czemu są one cyklicznie wzbogacane o nowe funkcje, a użytkownik zawsze pracuje na ich najnowszych wersjach. Office 365 w nowej odsłonie oferuje klientom, którzy zdecydują się na wybór wersji Home lub Personal szczególne nowości w obrębie aplikacji Outlook. Popularna aplikacja do obsługi poczty e-mail zostanie wyposażona w specjalny filtr spamu, który nie dość, że uchroni skrzynkę użytkownika od niechcianych wiadomości automatycznie je usuwając, to w dodatku nie przepuści żadnych niepożądanych reklam. Kolejnym atutem nowego Outlooka jest jego pojemność: to ponad 50 GB miejsca na nasze wiadomości.

Biznes na miarę „Fortune 500"

Office 365 Business Premium już w samej nazwie nawiązuje do firm i naszpikowany jest narzędziami oraz usługami, które w szczególny sposób adresują potrzeby biznesu.

Nowy wersja Office 365 - Business Premium właśnie, skierowana jest do tych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą lub małą i średnią firmę. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce rozwija się coraz prężniej, a liczba osób, które zarejestrowały w kraju własną działalność, przekracza już 2 miliony.

Office 365 Business Premium oferuje szereg funkcjonalności, które sprawią, że niewielkie firmy, takie jak np. zakłady fryzjerskie, firmy usługowe, małe sklepy, będą mogły korzystać z narzędzi, do których dostęp mają największe koncerny i firmy znajdujące się w światowym rankingu „Fortune 500".

Mówimy tu o możliwości uzyskania przez sektor MŚP dostępu do takich samych narzędzi, z jakich korzystają największe firmy świata: Exchange, Skype dla Firm, OneDrive dla Firm; zapewniający zgodność z RODO, a w razie ewentualnego ataku hackerskiego zapewniający pełne bezpieczeństwo danych przejawiający się m. in. w tym, że odpowiedzialność za to co stanie się z informacjami przejmuje Microsoft, a nie poszczególna firma. Dodatkowo w pakiecie są także: SharePoint, Teams, Outlook Customer Manager (CRM) czy - to nowość - Bookings (aplikacja ułatwiająca planowanie wizyt i zarządzanie nimi). To jednak nie koniec nowości: użytkownicy Office 365 Business Premium otrzymują ponadto darmową domenę .com na jeden rok. Na odrębną uwagę zasługuje też wysoki wskaźnik SLA (czyli bezawaryjności działania usługi w skali roku), sięgający aż 99,9 proc.

W Office 365 Business Premium, poza znanymi aplikacjami Office znajdą się dodatkowe usługi, jak:

OneDrive dla Firm - wirtualny dysk o pojemności 1 TB, w którym można gromadzić i bezpiecznie przechowywać wszystkie firmowe dokumenty oraz umowy,

SharePoint - który usystematyzuje wykresy, tabele i zestawienia oraz pomoże zebrać pracę kilku osób w jednym miejscu,

Teams, czyli wyjątkowe narzędzie do pracy w zespole, śledzenie i wprowadzanie zmian online, chat, a także kalendarz spotkań

To tylko niektóre dodatkowe elementy, z których skorzystają subskrybenci Office 365 Business Premium.