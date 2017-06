Microsoft pracuje nad nowym smartfonem?

Według niego, firma przygotowuje nowy smartfon, który będzie pracował pod kontrolą zupełnie nowego systemu operacyjnego. Niestety, to wszystko co obecnie wiadomo.

Jeśli wierzyć plotkom, Microsoft ma wizję stworzenia smartfonu kompletnego, który będzie mógł w pełni zastąpić komputer. Do tego jest jednak niezbędne oparcie go o pełną wersję Windowsa 10. Czy taki scenariusz jest możliwy? Być może dowiemy się już wkrótce.

Microsoft wypuścił ostatni telefon na początku ubiegłego roku i była to niezbyt udana Lumia 650. Od tego czasu nie pojawiły się nawet żadne konkretne zapowiedzi ze strony korporacji z Redmond. Co więcej, nawet pośród jej przedstawicieli pojawiały się głosy, że dział mobilny chyli się ku upadkowi. Władze firmy wciąż jednak zapewniają, że to jeszcze nie koniec.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL