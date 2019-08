Microsoft stawia na energię słoneczną

Nawiązanie współpracy z firmą First Solar i wykorzystanie instalacji solarnej Sun Streams 2 (PV) ma pomóc w realizacji planu Microsoftu, który zakłada, że do 2023 r. jego centra danych będą w 70 proc. zasilane energią pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii (OZE). W ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju potentat chce znacząco zmniejszyć – a docelowo całkowicie wyeliminować – emisję dwutlenku węgla generowaną przez jego centra danych.

Ekochmury

Jak podkreślił na blogu firmowym Brian Janous, dyrektor generalny w obszarze Energy & Sustainability w Microsoft, dostarczenie usług chmurowych dla coraz większej liczby klientów na całym świecie i obsługa superwydajnych centrów danych wymaga ogromnej ilości energii, którą firma chce w coraz większym stopniu pozyskiwać z OZE. W 2019 roku 50 proc. potrzebnych zasobów miało pochodzić ze źródeł naturalnych, a już wiadomo, że uda się osiągnąć pułap 60 proc. W 2013 roku ma to być już 70 proc., by docelowo w pełni zasilać centra danych energią z OZE.

Microsoft chce rozwijać swoje nowe centra danych w El Mirage i Goodyear w Arizonie. Dzięki temu, że notuje się tam 200 słonecznych dni w roku, firma postanowiła inwestować w energię słoneczną. Dzięki współpracy z First Solar wykorzystuje instalację o mocy 150 megawatów bazującą na zaawansowanych, ekologicznych technologiach słonecznych. Partnerstwo ma również wspierać innowacje w zakładach produkcyjnych First Solar dzięki dostępowi do inteligentnych usług w chmurze Microsoft, takich jak Azure IoT Hub czy SQL Data Warehouse.

Jak podaje Microsoft, w pełni funkcjonujące centra danych w Arizonie dadzą ponad 100 stałych miejsc pracy dla inżynierów mechaników, inżynierów elektryków i techników centrów danych, a w fazie budowy – ponad 1000 miejsc pracy dla robotników budowlanych. Firma w zeszłym roku zainwestowała ponad 800 tys. dolarów w różne projekty przynoszące Arizonie korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.

fot. 123RF