Microsoft stworzył superbohaterki

Darmowo udostępniana książka cyfrowa nosi tytuł „Stop: That's Not My Grandma" (Stop: to nie jest moja babcia). Aby ją stworzyć, Microsoft zaprosił do współpracy Grega Jamesa oraz Chrisa Smitha – autorów książek dla dzieci. Połączyli oni swoje siły z ilustratorem Davidem Vignollim. Wszyscy trzej do wykreowania historii używali urządzeń Microsoft Surface, a pracowali w Microsoft Flagship Store w Londynie.

Jak opowiadają autorzy: „W sklepie spotkaliśmy kilku niesamowitych gawędziarzy, w tym dwie siostry, które chciały polecieć na księżyc. Wykorzystaliśmy je jako bohaterki naszej historii i jesteśmy pewni, że pewnego dnia będą podążać za swoimi marzeniami aż do kosmosu. To niesamowite, dokąd może cię zabrać ambicja".

„Stop: That's Not My Grandma" opowiada historię dwóch sióstr, Amalie i Faith, które chcą zostać superbohaterami. Z pomocą rodziny walczą one z „rockową babcią", używając rakiety z czekolady, by pokonać przeciwności losu i uratować świat. Stworzenie dzieła zajęło autorom cztery godziny.

Pierwszy rozdział historii dostępny jest na YouTubie na kanale Microsoft UK – ukazał się z okazji Światowego Dnia Książki, który w Wielkiej Brytanii obchodzony jest 5 marca. W ciągu najbliższych 3 dni pojawią się kolejne rozdziały; ostatni w niedzielę 8 marca.

fot. YouTube/Microsoft UK