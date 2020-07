Microsoft współpracuje z Google'em

Aplikacje przyszłości?

Progresywne aplikacje webowe to stosunkowo nowy trend, jednak przez ekspertów branży IT są one określane jako aplikacje przyszłości. Pomysłodawcą PWA jest Google. W skrócie – jest to nowa generacja aplikacji webowych, które w odróżnieniu od natywnych działają na wszystkich nowoczesnych systemach operacyjnych. Nie muszą być zatem pisane z myślą o konkretnej platformie.

Wsparcie dla programistów

Na ogłoszonej niedawno współpracy między firmami Google i Microsoft skorzystają przede wszystkim programiści. Mają oni uzyskać pomoc w rozwijaniu i ulepszaniu PWA oraz ich wprowadzaniu do sklepu Google Play.

Programiści będą mogli budować aplikacje za pomocą narzędzia PWABuilder firmy Microsoft (które służy do przekształcania dowolnych aplikacji webowych w format progresywny) na bazie Bubblewrap, czyli narzędzia i biblioteki Google'a.

fot. Geralt