Microsoft wydał testową wersję Teams na Linuksa

Pakiet biurowy Microsoftu przez długie lata, pomimo licznych próśb użytkowników, nie doczekał się wersji przeznaczonej dla systemu Linux. Wygląda jednak na to, że wkrótce sytuacja może ulec zmianie. Pierwszym światełkiem w tunelu jest aplikacja Teams, udostępniona wczoraj (10 grudnia) użytkownikom Linuksa przez giganta z Redmond. To specjalny komunikator konkurujący ze Slackiem, przystosowany do zarządzania przedsiębiorstwami. Jest on składową jednej z edycji pakietu Office 365.

Publikacja programu odbyła się w dość nietypowy sposób – został on odkryty na serwerach Microsoftu przez jednego z użytkowników; nie było żadnego oficjalnego ogłoszenia ze strony firmy. Dopiero po kilku dniach (10 grudnia) gigant skomentował sytuację i odniósł się do niej na swoim blogu, określając program jako „pierwszą aplikację pakietu Office na Linuksa".

Sprawę skomentował też przedstawiciel fundacji Linux – wyraził radość z tego, że „Microsoft uznał, że zarówno firmy, jak i instytucje edukacyjne korzystają z Linuksa". Czy to znak, że nowo nawiązana przyjaźń między firmami się na tym nie skończy? Czas pokaże.

fot. Microsoft