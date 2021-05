Microsoft zapowiada „nową generację Windowsa”

Nowy system czy przełomowa łatka?

Microsoft zapowiada, że już wkrótce nadejdzie nowa generacja systemu Windows. Trudno właściwie jednoznacznie rozstrzygnąć, co tak naprawdę chciał w ten sposób przekazać autor obietnicy, dyrektor generalny Satya Nadella. Te słowa to fragment jego przemówienia podczas ostatniej konferencji Build 2021.

Odpowiadając na głos twórców

Całkiem możliwe, że Nadella miał na myśli po prostu nadchodzącą aktualizację Sun Valley, która ma wprowadzić istotne zmiany w systemie. Oprócz zastąpienia ostatnich ikon wywodzących się z Windowsa 95, firma obiecuje m.in, że aktualizacja znacząco usprawni proces tworzenia i sprzedaży aplikacji.

Prawdopodobnie jednym z elementów tych poprawek będzie aktualizacja całego środowiska Microsoft Store, bo Nadella obiecuje również zmiany dotyczące systemu dystrybucji. Możliwe, że firma wprowadzi jakieś zmiany w sposobie naliczania prowizji od twórców. Microsoft pobiera takie same opłaty jak firma Apple, pozwana ostatnio z tego tytułu m.in. przez spółkę Epic Games. Informacje o poprawionym sklepie Windowsa pojawiały się też w ostatnich przeciekach.

Zapowiedź przełomowych zmian w nadchodzącej aktualizacji dało się usłyszeć tuż po tym, jak Microsoft dość nieoczekiwanie (pomimo przedłużających się prac) ogłosił, że kończy rozwój niewydanego jeszcze Windowsa 10X. Miała być to początkowo specjalna wersja systemu przeznaczona dla urządzeń dwuekranowych. Wygląda na to, że jego niektóre funkcje trafią po prostu w ramach łatek do podstawowego Windowsa 10.

A może jednak...?

Nie możemy jednak wykluczyć, że Nadella miał na myśli jakiś większy, niezapowiedziany jeszcze projekt, który uzasadniałby całkowite pogrzebanie wariantu 10X na ostatniej prostej. W końcu Windows 10 już w lipcu będzie obchodził szóste urodziny. Najbliższe miesiące mogą zatem być bardzo interesujące.

fot. Microsoft