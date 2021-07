Microsoft zapowiedział Windows 365 Cloud PC

Okna w trybie zdalnym

Microsoft zapowiedział właśnie usługę Windows 365 Cloud PC. Pod nazwą tą kryje się tak naprawdę zainstalowany w chmurze system operacyjny. Początkowo będzie to Windows 10, a tuż po premierze następcy, użytkownicy będą mogli korzystać również z Windowsa 11.

Narzędzie jest przeznaczone głównie dla firm. Pomysł polega na tym, by pracodawca nie musiał oddawać do dyspozycji pracownika całej stacji roboczej. Windows 365 zapewnia dostęp do zainstalowanego w chmurze systemu oraz dodatkowych aplikacji. W skład zestawu wchodzą m.in. Microsoft Dynamics 365, Power Platform i oczywiście pakiet Office. By uruchomić wirtualnego peceta, wystarczy specjalna aplikacja lub przeglądarka. Dzięki temu będziemy mogli korzystać z takiego Windowsa nie tylko na komputerach. Usługa trafi także na Maki, iPady oraz urządzenia z systemami Linux i Android.

Zawsze gotowy

Dane użytkownika są przechowywane w chmurze, co mocno upraszcza konfigurację. Wystarczy zalogować się w domu na swoje konto, by uzyskać dostęp do tych samych aplikacji i dokumentów, z których korzystamy na pececie w firmie. Ma to ułatwić pracę hybrydową. Microsoft zaznacza też, że zerwanie połączenia z chmurą nie spowoduje wyłączenia maszyny i do pracy można wrócić w każdej chwili, nawet logując się z innego urządzenia.

Nowa usługa zadebiutuje 2 sierpnia; będzie oferowana w modelu abonamentowym. Nie zdradzono jeszcze stawek, ale wiadomo, że do wyboru będzie kilka różnych taryf.

fot. Microsoft