Microsoft zdradza szczegóły dotyczące Xbox Series X

Microsoft szybciej niż Sony zaprezentował wygląd swojej nowej konsoli Xbox Series X, jednak musieliśmy na szczegóły techniczne musieliśmy trochę poczekać. Poniedziałkowy (24 lutego br.) wpis Phila Specnera opublikowany na firmowym blogu zdradził wiele informacji o mocy obliczeniowej oraz obsługiwanych przez konsolę technologii.

Xbox Series X będzie bazować na procesorze AMD opartym na architekturze Zen 2 i RDNA2. Układ graficzny bedzie miał moc 12 TFLOPS, co oznacza, że konsola będzie sześciokrotnie potężniejsza od Xboksa One oraz dwukrotnie silniejsza niż Xbox One X.

Aby jak najlepiej wykorzystać tę moc, Microsoft zastosował technologię VRS (Variable Rate Shading). Pozwala ona twórcom gier na ustawianie priorytetu generowania poszczególnych efektów i animacji, co pomoże uniknąć spadków płynności. Zgodnie z oczekiwaniami Xbox Series X zapewni też sprzętowy ray-tracing.

Gry zainstalujemy na dysku SSD NVMe. Jego dokładna pojemność nie została jeszcze ujawniona, natomiast można się spodziewać, że podobnie jak w sprzęcie Sony gry mogą zajmować nieco mniej miejsca ze względu na brak konieczności kopiowania plików. SSD pozwoli też na wprowadzenie funkcji Quick Resume, która sprawi, że konsola będzie „pamiętać" stan wielu gier (dokładnej liczby nie sprecyzowano), co pozwoli uniknąć ekranów ładowania. Funkcja ta istnieje już w sprzęcie obecnej generacji, tyle że jest ograniczona do jednego tytułu.

Microsoft chwali się też standardem DLI (Dynamic Latency Input), który ma zredukować opóźnienia podczas bezprzewodowego połączenia kontrolera z konsolą. Sprzęt umożliwi też granie nawet w 120 klatkach, acz wątpliwe, żeby stało się ono standardem dla większości gier. Wszystko to będzie możliwe dzięki złączu HDMI 2.1.

Firma potwierdziła również wsteczną kompatybilność z poprzednimi konsolami, dzięki czemu na Series X odpalimy również gry z oryginalnego Xboka, X360 oraz Xboksa One. Ponadto One będzie jeszcze przez jakiś czas wspierany nowymi tytułami. Po premierze Series X zmienią się też nieco zasady zakupu nowych produkcji. Użytkownik nie będzie ich nabywał z myślą o konkretnej edycji konsoli. Po przypisaniu gry do konta będzie można swobodnie grać na wszystkich wersjach sprzętu.

fot. Microsoft