Miejskie plecaki na laptopy marki Thule

Ciesząca się zaufaniem klientów marka Thule od dawna podejmuje starania, by oferowane przez nią plecaki były „pogodoodporne". W ofercie firmy pojawiły się dwie nowe pozycje wzbogacające serię Thule Paramount: plecaki o pojemności 24 i 27 litrów. To w zasadzie hybrydy plecaka i torby na laptopa, zaprojektowane z myślą o tych, którzy często transportują zestaw urządzeń elektronicznych po otwartym terenie, narażając się na zmiany pogody.

Plecaki dostosowane są do przenoszenia laptopów, tabletów, ładowarek, smartfonów i powerbanków. Nie ma przy tym konieczności decydowania, który sprzęt zabrać, a który zostawić – Paramounty mają wystarczającą liczbę kieszeni i przegródek na każdy z nich.

Thule Paramount 27L to odporny na warunki pogodowe, pakowny plecak wyposażony m.in. w magnetyczne zamknięcia i ochronne kieszenie na laptopa (do 15,6 cala) i tablet (do 10,5 cala). Można go otwierać i od góry, i z boku. Mnogość wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni nie zaburza estetyki wizualnej plecaka. Tylny panel z siatki zapewnia przy tym przepływ powietrza, a duża kieszeń boczna doskonale nadaje się do noszenia np. bidonu lub termosu.

Thule Paramount 24L to mniejszy, choć także pakowny plecak. Ma inny system zamykania niż jego większy kolega – tu firma zastosowała zwijaną klapę z suwakiem, który dodatkowo ma magnetyczne zamknięcie. Parametry laptopa i tabletu, które można umieścić w plecaku, są takie same jak w przypadku modelu 27L. Plecak doskonale sprawdzi się podczas opadów deszczu lub śniegu. Zawiera wiele kieszonek, w tym ukryty schowek na dokumenty oraz miękko wyściełaną przestrzeń na delikatne przedmioty, np. okulary.

Oba plecaki dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, oliwkowym i jasnobrązowym. Wykonane są z trwałej tkaniny nylonowej 420D z wodoodpornym wykończeniem, mają też odblaskowe detale i zamki błyskawiczne YKK.

Kolejną propozycją firmy jest Thule Paramount Convertible Backpack 16L – wielofunkcyjna torba na komputer. Można ją nosić zarówno na plecach, jak i na ramieniu. Wymiary laptopa i tabletu, które można transportować w modelu 16L, są takie same jak w przypadku ww. plecaków. Koncern wyprodukował też Thule Paramount Crossbody Bag. To elegancka torba na długim pasku z zestawem przegródek i zabezpieczeniem przed kradzieżą.

Nowe produkty z serii Thule Paramount są już dostępne na polskim rynku w cenach:

Thule Paramount 27L – 689 zł,

Thule Paramount 24L – 599 zł,

Thule Paramount Convertible Backpack 16L – 599 zł,

Thule Paramount Crossbody Bag – 299 zł.

fot. Thule