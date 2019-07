Mniej czasu przed tabletem, więcej z dziadkiem

Smartfon, tablet, komputer i konsola do gier to dziś element codzienności dzieci i młodzieży. Także podczas wizyt u dziadków. Amerykańscy badacze z Rutgers University postanowili wziąć pod lupę te dwie grupy: dziadków oraz wnuków i zbadać, jak zachowują się, spędzając razem czas – w towarzystwie nowych technologii.

Okazało się, że średnio podczas czterogodzinnej wizyty u dziadków dzieci (w wieku od 2 do 7 lat) spędzały dwie godziny, oglądając filmy albo grając w gry komputerowe. Dziadkowie, znani z rozpieszczania wnuków, dogadzają, przyzwalając na dłuższe korzystanie z elektronicznych urządzeń niż robią to rodzice. Jest jeszcze inny powód nadmiernej wyrozumiałości – otóż starsze osoby same czują się niepewnie podczas korzystania z mediów elektronicznych czy internetowych. Co ciekawe, z wyników badania wynika, że bardziej przychylni takiemu sposobowi spędzania czasu okazali się dziadkowie niż babcie. Być może dlatego, że sami zdawali się być zafascynowani możliwościami multimediów.

Naukowcy sugerują, że dziadkowie powinni ograniczyć tzw. screen time (czas spędzany przed ekranem smartfonu, tabletu, komputera i telewizora), ustanawiając proste zasady. – Dziadkowie odgrywają bardzo ważną rolę w wychowywaniu wnuków. Warto, żeby mieli świadomość, że właściwie korzystanie ze zdobyczy nowych technologii może przynieść dzieciom wiele korzyści – mówi Dafna Lemish, profesor dziennikarstwa i mediów z Rutgers University.

Skutki nadmiernego screen time'u mogą być dla dzieci bardzo negatywne, co dowiodło wiele innych badań. Stąd m.in. nowe i dla niektórych kontrowersyjne wytyczne WHO, zgodnie z którymi maluchy do pierwszego roku życia nie powinny być w ogóle wystawiani na działanie ekranów. Dzieci w wieku od dwóch do czterech lat mogą spędzać przed telewizorem, komputerem, konsolą czy smarfonem maksymalnie godzinę dziennie. Amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia (National Institutes of Health, NIH) wydał 300 milionów dolarów na badanie A.B.C.D. Study (Adolescent Brain Cognitive Development – Rozwój Poznawczy Dorastającego Mózgu), którym będą dokładnie monitorowane dzieci w wieku 9–10, a następnie będzie śledzony ich rozwój aż do dorosłości. Jedną z badanych kategorii będzie czas spędzany przed ekranem.

fot. 123RF