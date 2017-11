Modem 5G produkcji Intela

Seria Intel XMM 8000 to pierwsze komercyjne modemy 5G firmy Intel, obsługujące zarówno pasmo sub-6 GHz, jak i fale milimetrowe. Dzięki tej serii dostęp do sieci 5G będzie mogła uzyskać szeroka gama urządzeń - od komputerów PC i telefonów, przez bezprzewodowe urządzenia konsumenckie dla zastosowań domowych typu CPE, a nawet pojazdy.

Intel XMM 8060 to pierwszy komercyjny modem 5G Intela wspierający wiele trybów pracy do obsługi non-standalone and standalone NR 5G, a także starszych sieci 2G, 3G (w tym CDMA) i 4G różnego typu. Według prognoz, modem Intel XMM 8060 ma zadebiutować w komercyjnych urządzeniach w połowie 2019 roku, przyspieszając proces wdrażania produktów zdolnych do obsługi sieci 5G - przed ich szerokim wdrożeniem planowanym na rok 2020.

Intel XMM 7660 to z kolei najnowszy modem LTE Intela, który udostępnia możliwości kategorii Cat.19 oraz pozwala na przesył danych z prędkością sięgającą 1,6 Gb/s. To niezwykle wydajne rozwiązanie zapewniające zaawansowaną obsługę techniki wieloantenowej MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), agregację pasm częstotliwości (Carrier Agregation) oraz wsparcie dla wielu pasm. Modem będzie umieszczany w urządzeniach komercyjnych dostępnych na rynku w 2019 roku.

Intel wspiera także rozwój branży dzięki modemowi Intel 5G. To układ zaprezentowany na targach CES 2017, który nawiązuje połączenia za pośrednictwem pasma 28 GHz. Dodatkowo wprowadzenie platformy Intel Mobile Trial Platform sprawiło, że technologię firmy już dziś stosuje się w wielu rozwiązaniach testowych na całym świecie. Z uwagi na fakt, że łączność 5G obejmuje także protokół Wi-Fi, Intel już wkrótce wprowadzi na rynek gigabitowe rozwiązanie Wi-Fi. Dalsze plany obejmują wdrożenie nowej generacji rozwiązań Wi-Fi 802.11ax już w 2018 roku.