Monitory Samsung z technologią Radeon FreeSync 2

Technologia FreeSync 2 została zapowiedziana w trakcie styczniowych targów CES 2017 i reprezentuje milowy krok na drodze do całkowicie płynnej gry i kolejnego poziomu wierności odwzorowania obrazu poprzez zaawansowaną obsługę pikseli, czyli drogi otwartej dla graczy na całym świecie. Dzięki niej możliwa jest rozgrywka w trybie HDR (High Dynamic Range) od razu po podłączeniu i bez konieczności konfigurowania ustawień w oprogramowaniu lub wyświetlaczu.

Dzięki technologii FreeSync 2 monitory te łączą płynną, pozbawioną zacięć i rozdarć animację o niskich opóźnieniach z obrazem o wysokiej jasności i kontraście, znakomitych poziomach czerni oraz wsparciem dla szerokiego gamutu tonalnego. Dzięki temu treści zmasterowane w HDR są wyświetlane z dwukrotnie większymi zakresami kolorów i jasności niż w przypadku standardu sRGB.

To, co dotychczas było zarezerwowane dla telewizji i wielkoformatowych ekranów, staje się udziałem monitorów CHG90 i CHG70, które dzięki integracji technologii HDR odwzorowują realistyczny, szczegółowy i pełny kolorów obraz. To dzięki temu gry mogą wyglądać dokładnie tak, jak deweloperzy tego chcieli, a jakość wizualna oraz rozgrywka być jeszcze lepsza za sprawą ostrzejszego kontrastu i żywszych kolorów.